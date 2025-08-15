Matjaž Kek: Celje razkriva zelo všečno pot

V nadaljevanju preberite:

Nogometno kolesje se je tudi pri nas že dodobra zavrtelo. Prvoligaši so štartali prejšnji mesec, štirje najboljši klubi iz prejšnje sezone so se preizkusili v evropskih tekmovanjih. Bliža pa se tudi izjemen reprezentančni izziv. Kako uvod v novo sezono spremlja slovenski selektor Matjaž Kek? V posebnem pogovoru za Delo nam je razgrnil svoj pogled na odhod Benjamina Šeška ter Jake Bijola v angleško prvenstvo. Kaj si misli o drugih reprezentančnih kandidatih in zakaj tako spoštuje Dejana Petrovića, slovenskega aduta pri hrvaških prvakih na Reki? Kako gleda začetek reprezentančnih priprav in kako na septembrski tekmi z močnima Švedsko in Švico? Kako doživlja spremembe pri Mariboru, kjer je kot otrok vstopil v nogometni svet in kaj mu je posebej všeč pri celjskem klubu? Kakšne so bile selektorjeve letošnje počitnice in kako je zdaj z njegovimi zadnjimi zdravstvenimi težavami?