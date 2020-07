FOTO:Matjaž Kek: Celje zasluženo prvak, v 1. SNL vidim tudi reprezentante

Matjaž Kek odšteva zadnje tedne do načrtovane vrnitve reprezentančnega nogometa. Zavoljo tega je v zadnjem mesecu z dodatno vnemo spremljal slovensko nogometno prvenstvo in opazil marsikaj zanimivega. Selektor naše izbrane vrste je izpostavil zasluženo zmago Celja in nove prvake SNL opozoril, da jih šele zdaj čaka najzahtevnejše obdobje doma in na tujem. Kaj je v vaših očeh najmočneje zaznamovalo ligaško sezono 2019/20, ki je prvič doslej pripadla nogometašem Celja?Celjani so prekinili prevlado Maribora in Olimpije, pod črto pa zasluženo postali prvaki. To jim je uspelo v izjemno specifičnih okoliščinah, med katerimi je ...