Matjaž Kek: Fantje se zavedajo, koliko milijonov bo na nasprotni strani

Slovensko nogometno reprezentanco v petek čaka uvodna tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Tekmec v Stožicah bo Švedska, ki jo krasi zvezdniška napadalna vrsta. Njena velika tržna vrednost je po besedah slovenskega selektorja Matjaža Keka lahko le še dodaten motiv za Slovenijo.

»Fantje se dobro zavedajo, koliko milijonov bo stalo na nasprotni strani,« je dejal Kek o tem, koliko je govora v reprezentanci o napadalni trojki tekmecev Alexandra Isaka, Viktorja Gyökeresa in Anthonyja Elange. Ti so v po zadnjem prestopnem roku na trgu vredni 240 milijonov evrov. »A so že velikokrat pokazali, da jim je pravzaprav vseeno, kdo stoji na nasprotni strani,« je dodal Kek.

Po ocenah selektorja tovrstne številke lahko slovenski izbrani vrsti predstavljajo zgolj dodaten motiv. »Samozavest je ena od vrlin te izbrane vrste,« je bil na novinarskem terminu pred zadnjim treningom jasen Kek. Podobno je na vprašanje švedskega novinarja o napadalcih švedske reprezentance dejal tudi branilec Jaka Bijol. »Zelo dobri so,« je odvrnil na kratko in na podvprašanje o vrednosti zadnjih prestopov dodal: »Čestitam jim.«

V slovenskem taboru se želijo osredotočiti predvsem na lastno igro. »Vsi fantje smo polni samozavesti. Vemo, da lahko igramo proti komur koli. Pripravljeni smo na težkega tekmeca, a hkrati prepričani, da ga lahko zaustavimo,« je dejal Bijol. Namestnik kapetana v izbrani vrti je eden izmed reprezentantov, ki so poleti zamenjali sredino, ob prihodu v Leeds pa v prvi angleški ligi ne dobiva veliko priložnosti. Šestindvajsetletni osrednji branilec je dodal, da se s tem v družbi reprezentance ne obremenjuje, niti ne pričakuje, da bi predstava v državnem dresu vplivala na klubski angažma.

Kek ob tem pričakuje, da bo vendarle za nekatere igralce, ki se v novih klubih še dokazujejo, igranje za reprezentanco dodaten motiv. Prav tako tudi dejstvo, da so Stožice za tekmo kvalifikacijske skupine B, ta se bo začela ob 20.45, razprodane.