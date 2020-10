FOTO:Matjaž Kek išče aduta za napad na Kosovo

Ljubljana

Nemanja Mitrović je takole dosegel svoj prvi gol za slovensko reprezentanco. FOTO: Blaž Samec/Delo

Jaka Bijol je igral 45 minut in bil med vidnejšimi igralci pri Sloveniji. FOTO: Blaž Samec/Delo

Selektor Matjaž Kek je bil po tekmi previdno zadovoljen. FOTO: Blaž Samec/Delo

- Zanesljiva in pričakovana zmaga Slovenije nad San Marinom je prinesla kar nekaj pozitivnih stvari. Poleg štirih žog v mreži in golov debitantov, kar dvain enega, je bila igra kombinatorna, žoga je tekla. A v nedeljo v Prištini bo veliko zahtevnejši nasprotnik.Strelsko izjemen večer je imel mariborski branilec Mitrović. V obrambi je bil tako rekoč brez dela, v gostujočem kazenskem prostoru pa je bil v slogu klasičnih strelcev s št. 9, iznajdljiv.»Zelo sem vesel prvih golov za reprezentanco. Ampak pomembna je zmaga, ki pomeni lepo popotnico za gostovanje na Kosovu. V igro smo prenesli nekaj tistega, kar smo uigravali na treningih. Priložnosti je bilo veliko, škoda, da nismo še večkrat zadeli. Res dobra, dobra popotnica za naprej,« je povedal prvi junak prijateljske tekme, ki je bila pomembna za samozavest in uigranost.Prvič v vlogi kapetana in v jubilejni 60. tekmi za reprezentanco je bil. Svojo nalogo je opravil zelo solidno, a je tudi priznal, da bo treba biti še boljši.»Ponosen sem, ker sem bil kapetan in bom z veseljem še nosil trak z največjo željo in motivacijo,« ni skrival navdušenja Belokranjec in se vrnil k tekmi.»Tekma je bila priložnost za druge igralce. To niso lahke tekme, treba je biti potrpežljiv in hitro igrati. Je viden napredek, iz treninga v treningih delamo na podrobnostih, ki jih hočemo izvajati tudi na tekmi. Trudimo se in ta rezultat nam bo dal le še mirnost za naprej. Ne slepim se, treba bo dati še več od sebe. Že proti Kosovu, ki je boljši in na vsaki tekmi so igralci nabrušeni in dajejo vse od sebe,« je ocenil član italijanskega prvoligaša Parme.Selektorje bil lahko zadovoljen. Toda ne povsem, preizkušnja pa je bila koristna.»Tekma je bila ob tem rezultatu tudi priložnost za pet debitantov. Eno je trening, drugo tekma. S predstavo v prvem polčasu sem bil zadovoljen, v drugem ne več. Preveč smo igrali statično, najbrž tudi zaradi novih fantov, ampak tekmec je bil takšen, da je dopustil več prostora. Pogrešal sem igralca s potezo več. Na vsak način je bila to dobra priprava za Kosovo in Moldavijo, je pa jasno, da bo treba narediti še več. Nekatere igralce smo namerno izpustili. V tekmi vidiš več kot na treningih. V takšnih tekmah je treba biti še bolj ustvarjalen. Kakovost imamo, kakršno imamo, želja je velika, ampak še veliko bo treba delati na izboljšanju igre,« je razmišljal selektor in usmeril pogled v Prištino ter razkril novo težavo.»Smo že v pripravi tekme proti Kosovu.mi ne deluje dobro. Povabil bom še enega igralca, manjka nam predvsem v napadu, kjer imamo samoin ker se iz Prištine ne vračamo v Ljubljano, temveč nadaljujemo pot proti Kišinjovu,« je sklenil Kek.