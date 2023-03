Matjaž Kek: Leto 2023 bo pokazalo marsikaj o našem nogometu

Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju pripravlja na nedeljsko tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 proti San Marinu. Po uvodnem uspehu v Kazahstanu bo veliki favorit tudi v drugem kvalifikacijskem nastopu, ki se bo začel ob 18. uri. Tri točke proti nogometnemu »palčku« so tako jasen cilj.

»Jasno je, da bo to tekma, na kateri moraš sprejeti vlogo favorita. Razmišljaš predvsem o napadalnem delu, ki te pripelje do priložnosti. Za nami je težka tekma, ki je pokazala dva obraza. Na eni strani je pokazala veliko željo, na drugi strani pa tudi opozorila na odločene stvari, ki jih moramo narediti bolje,« je na novinarski konferenci ocenil selektor Matjaž Kek.

Eden tistih, ki bo skušal prelisičiti strnjeno postavitev San Marina, bo Sandi Lovrič. »Mislim, da nas čaka tekma, na kateri moramo biti stoodstotno osredotočeni od prve do zadnje minute. Vsak bo dal svoj maksimum, morali pa bomo biti potrpežljivi. Pričakujem, da bomo imeli več žogo v posesti, tako da bo treba biti luciden, konkreten,« je povedal Lovrič in zagotovil, da posledic dolgega potovanja v Kazahstan ni čutiti.

Matjaž Kek je sprejel vlogo favorita. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kek pa je poudaril, da je dvoboj s San Marinom nov izziv. »Upam, da v dobro zasedenih Stožicah,« si je Kek zaželel velikega števila navijačev. Teh bo po podatkih Nogometne zveze Slovenije približno 9000.

Za generacija si zasluži podporo

»Mislim, da si ta generacija zasluži pravo ozračje, pravo podporo. Igra pač slovenska reprezentanca, njeni igralci so tudi v Astani pokazali, koliko jim je do tega dresa. S celotnim kompletom iz Kazahstana sem sicer zadovoljen, ker mislim, da je bilo vse na primerni ravni. Veseli nas zaradi zmage in točk, hkrati pa nas drži budne in delovne, skromne, a z veliko samozaupanja,« je dejal selektor.

Njegov kader so še dodatno zredčile poškodbe. Tako bosta ob Andražu Šporarju in Jasminu Kurtiću manjkala še Domen Črnigoj in Miha Blažič. »Še nekateri imajo težave, nekaj posledic je tudi z umetne trave, ampak tu se kaže priložnost za nekoga drugega. Naše razmišljanje je držati visok ritem, poskušamo biti hitri, agresivni, pravočasni in izkoristiti priložnosti, ki se nam ponudijo. Igralci bodo dobili dovolj informacij o San Marinu. Vem, da bomo igrali na visoki ravni kljub tem poškodbam,« je prepričan Kek.

Jan Oblak in soigralci ne bodo ničesar prepustili naključju. FOTO: Leon Vidic/Delo

Glede igre San Marina je dejal, da je usmerjena predvsem v branjenje. »Kljub temu pa mora biti priprava takšna, kot na vsakega drugega tekmeca, le poudarki so drugi. Zahtevam le, da smo osredotočeni, pravočasni, da igramo ekipno. Doslej so fantje pokazali resnost, zrelost. Kdorkoli bo jutri igral, ima popolno zaupanje,« je dodal selektor.

Še bolje in hitreje

Tudi sicer je zadovoljen, da ima na voljo dokaj širok kader ter da se igralci zavedajo, da lahko vsak na svoj način pomaga. »To leto bo pokazalo marsikaj, kar zadeva slovenski reprezentančni nogomet. Želim si, da smo v igri do konca. Imamo kakovost in ta kader pomeni le to, da nekaterim fantom zaupaš, hkrati pa ne prekinjaš selekcioniranja. Treba je uporabiti vse resurse, ni pomembno, če je nekdo star čez 30 ali pod 20 let,« je še o kadrovski sliki pregovoril Kek.

Če je slednji z marsičim zadovoljen, pa želi še nekaj več pri igri v napadu. »Želim, da smo kakovostnejši, natančnejši, hitrejši. Da se lahko branimo v dveh sistemih, nam daje neko širino, kar pa zadeva napadalno igro, pa bi si želel še več agresivnosti in konkretnosti,« je še povedal Kek in zaključil, da hoče, da je slovenska vrsta prepoznavna, ko ima žogo in tudi ko je nima.

Tekmo v Stožicah bodo sodili Belgijci Nathan Verboomen, Mathias Hillaert in Ruben Wyns.