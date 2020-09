Matjaž Kek nad Moldavce s tremi novimi imeni v začetni enajsterici

Selektor Matjaž Kek in kapetan Jan Oblak sta že pred tekmo potrdila, da Slovence zanima le zmaga. FOTO: Leon Vidic

Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 18. uri v Stožicah igrala drugo tekmo v Uefini ligi narodov. Po neodločenem izidu proti Grčiji si v slovenskem taboru želijo pokazati napadalnejšo igro in osvojiti vse tri točke proti Moldaviji, ki je uvodoma igrala 1:1 s Kosovom.Selektorje v začetni enajsterici opravil tri spremembe. Nad Moldavce bodo namreč v sistemu igre 4-2-3-1 krenili tudi povratnikinkot par zveznih igralcev terki bo poskušal opraviti čim več v napadu.»Jasno, zanima nas le zmaga,« poudarja selektor Matjaž Kek. Opozarja pa, da so tudi Moldavci proti Kosovu pokazali, da dobro stojijo in da so nevarni v protinapadih. Moldavija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 175., tako da bo Slovenija, ki je 64., tudi v tem pogledu favorit. Obračun bodo sodili Francoziin1:0. Slovenija je po slabe pol ure našla luknjo v moldavski obrambi. Strelec gola je bil z bližineob pomoči gostujočega vratarja, ki je slabo odbil strel . Sicer prvega neposrednega proti moldavskim vratom. Slovenska igra do vodilnega gola ni ponudila presežka.