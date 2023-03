Matjaž Kek o zasebni tekmi, Benjamin Šeško o selekciji

Slovenija proti San Marinu ni blestela, a se je z jubilejno 100. reprezentančno zmago zavihtela na vrh skupine H, v kateri je že prišlo do velikega presenečenja. Tudi tekmeci iz kneževine ob Jadranskem morju so povzročali kar precej preglavic ne posebej razpoloženim slovenskim nogometašem. Nezadovoljstva nad predstavo ni skrival tudi selektor Matjaž Kek.

»Pričakovanja nas, javnosti ter tudi teh 10.000 in nekaj več navijačev v Stožicah so bila za višjo zmago. Predolgo smo potrebovali za gol, zapravljali priložnosti. Igra dolgo ni stekla, preveč se je igralo zase, nekateri so igrali zasebno tekmo. Ampak na koncu smo dosegli šest točk, kar je realno in kar smo pričakovali. Zdaj nas čakata pomembni tekmi, najprej s Finsko v Helsinkih in nato doma z Dansko. Naredil sem napako pred tekmo, nekateri igralci niso bili pripravljeni za dve tekmi v tako kratkem obdobju in na tej ravni. Res je, da je tudi dolgo potovanje pustilo posledice, navsezadnje so bili žrtve tudi Danci. Zmotilo me je obnašanje nekaterih posameznikov. Tega ne bom toleriral. A so tudi slabi trenutki, slabe tekme. Prišli smo do treh točk, a igra me ni zadovoljila. Najbrž enako menijo tudi tisti, ki so prišli na štadion. Gremo naprej. To, da nam severnjaki ne ležijo, smo razblinili v ligi narodov s Švedsko in Norveško. Zdaj se morajo igralci zbrati za klubske obveznosti in se dobro pripraviti. Težko bo organizirati priprave, nekateri igralci prvenstvo končujejo zelo zgodaj, mesec dni bodo brez tekem. Tekmi pa bosta že dali odločilne smernice v skupini, v kateri še nismo favoriti. Po prikazanem ne, res pa je, da so takšne tekme najtežje. Imamo mlado moštvo, ki se v nekaterih trenutkih ni znalo postaviti,« je bil za Šport TV izčrpen Kek.

Matjaž Kek ni varčeval s kritikami o igri svojih varovancev. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Strelec prvega gola Benjamin Šeško se je prav tako zavedal, da ni bilo vse v najlepšem redu. »Pomembna je zmaga. Takšne tekme je težko igrati, treba je biti potrpežljiv in imeti tudi nekaj sreče. Kot sem jo imel jaz. Pomembno je, da smo gradili igro ne glede na to, katera minuta je bila. Smo trdno na tleh, za naslednji dve tekmi moramo biti pripravljeni. Obe bosta težki, močni. Selekcija se gradi iz tekme v tekmo. Upam, da se bo še gradila, gradila in bo šlo še na bolje,« je poudaril mladi napadalec.