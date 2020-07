Matjaž Kek ostaja na klopi Slovenije

Za slovensko nogometno reprezentanco ne velja rek: kjer je dim, je tudi ogenj. Matjaž Kek se namreč ne bo preselil na klop zagrebškega Dinama, čeprav je bila v zadnjih dneh s Hrvaške prava ofenziva izjav, ki so namigovale na to, da se bo Kek preselil v tabor ta čas najboljšega in najbogatejšega kluba na območju nekdanje Jugoslavije.



Dogovor o tem, da bo Kek nadaljeval začeto pot na čelu Slovenije, sta med nogometno tekmo Celja in Triglava dosegla selektor in predsednik NZS Radenko Mijatović oziroma je Kek predsedniku zatrdil, da ga ponudba Zagrebčanov ne bo premamila.

Kek polemiziral le o izzivih Slovenije

Težko je oceniti, zakaj se je Kek odločil, kot se je. Ponudba Zagrebčanov se je zdela mikavna, hrvaški mediji so ugibali o domnevni višini plače Mariborčana pri Dinamu, omenjali letne zneske med 560.000 in 800.000 evri, toda Kek se ni odločil za selitev.



Da iz te moke ne bo kruha, smo dobili vtis tudi med zadnjim telefonskim pogovorom s Kekom, ko je 90 odstotkov najinega pogovora teklo o izzivih, ki se nahajajo pred člansko reprezentanco v ligi narodov in nato kvalifikacijah za SP 2022, le deset pa o tem, kaj bi ga čakalo v Maksimiru ...