Matjaž Kek po točke z majhnimi spremembami, doma bo ostal Andraž Šporar

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek se je pred kvalifikacijskima tekmama proti Kosovu in Švici v lovu za nastopom na svetovnem prvenstvu 2026 odločil za nekaj menjav. Iz reprezentance je izpadel Andraž Šporar, napad sta okrepilia Blaž Kramer in Nejc Gradišar, po poškodbi se vrača tudi Jon Gorenc Stanković. Med vratnicama bo celjski steber Žan Luk Leban, ki menja Martina Turka.

Slovenija je v svoji skupini na zadnjem mestu. Na prvi kvalifikacijski tekmi so z nekaj sreče in izidom 2:2 v Stožicah uspeli remizirati z izbrano vrsto Švedske. Sledil je hladen tuš v Baslu, kjer so bili Švicarji boljši s 3:0. Ti na lestvici vodijo s popolnim izkupičkom, Kosovarji imajo tri točke, Slovenija pa si točko deli s Švedsko, ki je zavoljo boljše razlike v golih na tretjem mestu.

10. oktobra Slovence najprej čaka gostovanje na Kosovu, le tri dni kasneje v Stožice pridejo zahtevni Švicarji. Keka lahko veseli dejstvo, da je strelsko zelo razpoložen Žan Vipotnik, končno je zadetek na Otoku prispeval tudi Benjamin Šeško. Sandi Lovrić in Adam Gnezda Čerin nista v pravi formi, Vanja Drkušić in sploh Jaka Bijol igrata bore malo.

»Veseli preobrazba Vipotnika. Več težav imajo v svojih sredinah Bijol, Stojanović in Šeško. Ampak zdaj igrajo za reprezentanco, tukaj pričakujem, da se ti vsakdanji problemi odmislijo. Reprezentanca je tudi priložnost, da se komu dokaže, da nima prav,« pravi Kek.

Andraž Šporar na zadnjih dveh tekmah zaradi poškodbe ni igral za Slovan iz Bratislave, zato ga Kek ni uvrstil v kader za izjemno pomembni tekmi, na katerih nujno potrebujemo vsaj štiri točke. V ekipi ni Mihe Zajca, ki dobro igra pri zagrebškem Dinamu.

Vratarji: Jan Oblak, Igor Vekič, Žan Luk Leban

Branilci: Jaka Bijol, Jure Balkovec, Žan Karničnik, Erik Janža, David Brekalo, Vanja Drkušić, David Zec

Vezisti: Petar Stojanović, Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić, Jon Gorenc Stanković, Timi Max Elšnik, Dejan Petrović, Tomi Horvat, Tamar Svetlin, Svit Sešlar

Napadalci: Benjamin Šeško, Žan Vipotnik, Blaž Kramer, Danijel Šturm, Nejc Gradišar