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Nogomet

Matjaž Kek pred finalom: Ne morejo vsi igrati kot Španija ali Argentina

Nekdanji slovenski selektor pred finalom pričakuje spopad dveh različnih nogometnih filozofij.
Matjaž Kek meni, da sta si Španija in Argentina zaslužili nastop v finalu. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
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Matjaž Kek meni, da sta si Španija in Argentina zaslužili nastop v finalu. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
B. P., STA
17. 7. 2026 | 15:31
17. 7. 2026 | 15:48
3:58
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Nedeljski finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino bo tudi srečanje dveh različnih nogometnih svetov. Tako pred zadnjo tekmo mundiala razmišlja nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek, ki je poudaril, da sta si obe reprezentanci nastop v finalu zaslužili.

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»Španci in Argentinci so se zasluženo uvrstili v veliki finale. Španci imajo nogometaše, ki znajo na igrišču poudariti preudarnost in inteligenco, Argentinci pa neverjetno sposobnost preobrazbe med samo tekmo. Nogomet je zanimiv prav zaradi tega, ker obstajajo različni načini za zmago. Ne strinjam se s tistimi, ki trdijo, da je pravilen le en slog igre,« je dejal Kek.

Mariborčan, ki se je poleti vrnil na klop hrvaškega prvoligaša Rijeke, je zaradi klubskih obveznosti zamudil kakšno tekmo, najpomembnejše obračune mundiala pa si je vendarle ogledal. Po njegovem mnenju je prvenstvo potrdilo smer, v katero se razvija sodobni nogomet.

Različne poti do uspeha

Kek se vrača v Rijeko, kjer je klub že vodil med letoma 2013 in 2018. FOTO: Jože Suhadolnik
Kek se vrača v Rijeko, kjer je klub že vodil med letoma 2013 in 2018. FOTO: Jože Suhadolnik

Pri tem je 64-letni nogometni strateg, ki je elitno slovensko izbrano vrsto vodil v dveh obdobjih, najprej med letoma 2007 in 2011, nato pa še med letoma 2018 in 2025, poudaril, da je po njegovem mnenju prav pestrost pristopov tista, ki daje igri posebno vrednost.

»Ne morejo vsi igrati kot Španija ali Argentina. Vsaka reprezentanca ima svojo filozofijo in prav ta raznolikost dela nogomet tako zanimiv,« je dejal Kek in dodal, da so si najpomembnejše tekme priigrale reprezentance, ki so si to s predstavami na turnirju tudi zaslužile.

Med pozitivnimi vtisi letošnjega prvenstva je izpostavil tudi sobivanje mladih zvezdnikov in izkušenih veteranov.

»Na letošnjem prvenstvu je bilo lepo videti, da imajo lahko odločilno vlogo na tekmah tako 40-letni nogometaš kot tudi izjemno nadarjeni igralec v najstniških letih. To kaže na širino in bogastvo nogometa,« je dejal.

Ameriški spektakel in evropski pogled

Kek je ob tem opozoril, da je bilo pričakovati, da bo svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi močno prepleteno tudi s spektaklom, trženjem in poslovnimi interesi.

Lionel Messi in Lamine Yamal se bosta prvič pomerila prav v finalu svetovnega prvenstva. FOTO: Odd Andersen/AFP
Lionel Messi in Lamine Yamal se bosta prvič pomerila prav v finalu svetovnega prvenstva. FOTO: Odd Andersen/AFP

»Organizatorji so nogometno prvenstvo prilagodili ameriškemu trgu in ga približali spektaklom v ligah NBA ali NFL. Triminutni premori za ohladitev na polovici obeh polčasov, ki v prvi vrsti služijo komercialnemu namenu, najbolje ponazarjajo spremembe v pristopu tekem pod okriljem Fife. Tovrstne poteze so povsem pričakovane, osebno pa sem se bolj osredotočil na samo dogajanje na nogometni zelenici,« je dejal Kek.

Dodal je, da mu je evropski pogled na razvoj nogometa, ki ga zagovarja tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, precej bližji od ameriškega pogleda na šport.

Posebno priznanje za slovensko sojenje

Pred finalno tekmo med Argentino in Španijo, ki se bo v nedeljo na stadionu MetLife v East Rutherfordu začela ob 21. uri, je posebej izpostavil slovenske sodnike s Slavkom Vinčićem na čelu, ki bo delil pravico na najbolj prestižni tekmi na prvenstvu.

»To je izjemno priznanje za slovenskega sodnika in za slovensko sojenje nasploh. Takšne časti in priložnosti ne dobi vsak. Slavko Vinčić si je finalno tekmo popolnoma zaslužil,« je sklenil Kek.

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Šport

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