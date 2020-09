Matjaž Kek: Prej bi moral poslati v igro Blaža Kramerja

Ljubljana



Kek: Iskali bomo nove igralce

Matjaž Kek je zadovoljen z izkupičkom po dveh tekmah lige narodov, a se tudi zaveda, s kom se je pomerila Slovenija. FOTO: Leon Vidic



Kouter: Lahko bi igral še bolje

Ob Boharju drugi Prekmurec v slovenski enajsterici Nino Kouter je bil eno od najprijetnejših odkritij dvoboja z Moldavijo. FOTO: Jože Suhadolnik

- V pregovornem slogu, zmagi se ne gleda v zobe, je selektor Slovenijezačel pogled na septembrski dvojček tekem . »Izkupiček je dober, toda v tej tekmi je bilo še vedno premalo ustvarjalnosti in napadalnosti. Ta zmaga naj bo nagrada za fante in za nove obraze. Ko sem sestavljal seznam, sem približno vedel, v kakšnem položaju smo. Toda po drugi strani kakovost posameznikov ne pomeni nič, če se ne gre 'na glavo',« so bile uvodne misli zgovornega selektorja, ki ni želel govoriti o posameznikih, a je slikovito pripomnil, da ni bilo toliko gneče, da ne bi bilo mogoče videti, kdo je pokazal voljo in izstopal.»V dveh tekmah nismo prejeli gola, a hkrati se zavedam moč tekmecev, s katerimi smo se pomerili. Tudi tekma proti Moldaviji je bila takšna, da je bila negotova, dokler ne zabiješ drugega gola. Pomembno je, da se bo nekaj igralcev znašlo tudi na drugem seznamu. Korak za korakom bomo šli naprej, iskali bomo igralce, jih gledali, se pogovarjali. Vlivali jim bomo optimizem in voljo,« je Kek namignil na ozko širino, ki jo bo morda že v Prištini čez mesec dni razširil z naturaliziranim novincemKek je potožil nad pomanjkanjem tekmovalnega ritma pri nekaterih igralcih, ki da je na res zelo nizki ravni. Toda to je za to obdobje povsem normalno, zato je težko zdržati pritisk. To je težava, na katero smo selektorji opozarjali. Kljub vsemu je Keka najbolj navdušil odnos igralcev do reprezentančnega dresa. »Njihova gesta je bila spontana, oni so se tako odločili,« je povedal o odločitvi igralcev, da poslušanju himne položijo roko na srce.»Kakorkoli zasukaš, ostane nam rovovska bitka, nekaterim to ne bo všeč. Pred nami sta gostovanji v Prišitini in Kišinjovu. To je nov izziv, nov izbor igralcev. Ekipa se bo gradila dlje časa, ne gre za mladost ali starost, temveč za to, kdo so pravi. Zrelost moštva se meri po tem, koliko tekem imajo igralci v nogah. Moštvo je oblikovano, ko govorimo o povprečju 50 tekem. Če pogledate, s kakšnim smo premagali Poljsko in kakšno je zdaj, je razlika očitna. Predvsem pa morajo biti igralci lačni, imeti željo za golom,« je po malem ošvrknil učinek. Njegova zamenjavaje v nekaj minutah pokazal veliko.Slovenski učinek pa je bilo lahko oceniti tudi iz Kekove misli. »V organizaciji igre mi je bilo nekaj stvari všeč. Manjka pa več udarnosti na bočnih položajih in v konici napada.«Proti Moldavcem se je odlikoval prekmurski novinec. V drugi polovici drugega polčasa mu je Kek namenil še drugo vlogo v zvezni vrsti, iz zadnjega zveznega se je spremenil v napadalnejšega.»Ustreza mi, ker sem bliže golu in lahko tudi streljam. Moja igra? Vesel sem priložnosti, lahko bi bila še boljša,« je povedal Murin zvezdnik, ki je imel v reprezentanci in na igrišču podporo izkušenejšega rojaka. Njegov gol je odločil zmagovalca, a on je pogled usmeril v prihodnost. Najprej pa je pohvalil nekdanjega soigralca pri Muri.»Vesel sem zanj. Priložnost je izkoristil, o svoji igri pa bi lahko rekel, da je vedno lahko še boljša. Stremim k napredku,« je dejal hitronogi napadalec, ki služi kruh na Poljskem.»Nekateri stvari so bile boljše, ker smo imeli več skupnih treningov. S še več tekem bo še bolje. Prepričan sem, da bo prihodnost še veliko boljša,« je bil optimist Bohar.