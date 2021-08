Matjaž Kek razkril karte: v mislih tudi Benjamin Šeško in Jan Mlakar

V nadaljevanju preberite:

»Benjamin Šeško se je dobro znašel v Salzburgu, kar me veseli, tudi Jan Mlakar deluje dobro v 'vročem' Splitu, kjer na fante vedno prežijo pasti ... Dobro se je odzval in je hitro začel zabijati gole, to je za napadalca ključno. Josip Iličić se je vrnil v enajsterico Atalante le dan po pogovoru s trenerjem Gasperinijem, kar me izjemno veseli,« nam je v daljšem pogovoru zaupal slovenski selektor Matjaž Kek.



Le še dva tedna ločita slovensko nogometno reprezentanco od naslednje akcije v boju za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju. Slovenci so odprli kvalifikacije z zgodovinsko zmago nad Hrvaško in nato pokvarili vtis s porazoma v Sočiju in predvsem Nikoziji. Septembra bodo sprejeli nov paket treh tekem, že prva s Slovaško (1. 9. v Stožicah) bo izjemno pomembna.



Preverite tudi, kje in kako se pripravlja Kek na naslednjo akcijo, kaj meni o učinku Olimpije, Domžal, Maribora in Mure v Evropi in kaj si misli o sosedskem derbiju med Muro in Sturmom.