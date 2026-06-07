Matjaž Kek se je vrnil na trenersko klop

Napovedi zadnjih dni v slovenskih in predvsem hrvaških nogometnih krogih so se uresničile: Matjaž Kek se vrača na trenersko klop HNK Rijeka. Približno pol leta po slovesu od slovenske nogometne reprezentance – pri kateri nazadnje ni uresničil cilja uvrstitve na mundial, v poletju 2024 pa se je z našimi nogometaše na euru veselil nastopa v izločilnem delu – se zdaj vrača k delovnemu procesu, tokrat v zanj znanem okolju.

V Kvarnerju se je zapisal kot najuspešnejši trener v klubski zgodovini, nogometaše Rijeke v sezoni 2016/17 vodil k domači dvojni kroni ter klub utrdil tudi na evropskem zemljevidu. »Strateg z največ lovorikami v naši klubski zgodovini se je vrnil na kraj sreče ter na klop, na kateri je naše moštvo vodil kar ns 274 tekmah, in sicer na 201 tekmi hrvaške nogometne lige, 42 nastopih v evropskih tekmovanjih ter 31 v pokalu in superpokalu,« so zapisali pri klubu na družbenem omrežju. Pod njegovim vodstvom so se sicer pri klubu veselili odmevnih evropskih skalpov Milana, Stuttgarta, Feyenoorda in Standarda iz Liega.

Nekdanji slovenski selektor bo v ponedeljek skupaj s klubskim predsednikom in obenem dobrim prijateljem Damirjem Miškovićem na Reki predstavil strateški načrt nove sezone, ki se bo na Hrvaškem z uvodnim kolom domačega prvenstva začela 1. avgusta.