Matjaž Kek: Igralci dihajo kot eno in živijo za nogomet

Matjaž Kek sodi med najtrofejnejše in najizkušenejše nogometne trenerje v Sloveniji, obenem je leta 2010 kot zadnji odpeljal našo izbrano vrsto na veliko tekmovanje. Selektor slovenske reprezentance želi podobno storiti tudi tokrat in štirinajst let po mundialu v Južni Afriki spoznati še vonj po euru. Z 61-letnim Mariborčanom smo se pogovarjali o boju za evropsko prvenstvo, načinu, na kakršnega želi priti do Nemčije 2024, in izzivih, ki jih mora pri tem sprejemati selektor Slovenije.

Kdo je po mnenju Keka favorit skupine H, katere točke pogreša v dosedanjem delu ciklusa in kaj pričakuje od tekem s Severno Irsko in San Marinom. Kaj meni o prestopnem roku za Slovence in kaj o selitvi Petra Stojanovića iz Empolija v Sampdorio? Kako se spominja zgodovinskega nastopa Slovenije na euru 2000 in kaj je tedaj počel?