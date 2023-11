Slovenci v boj za EP: Matjaž Kek še ni bil tako samozavesten

V nadaljevanju preberite:

Na obzorju je prvi zgodovinski podvig slovenske nogometne reprezentance po letu 2009, ko si je priigrala nastop na mundialu v Južni Afriki. Razumljivo, da so navijači na trnih, da bodo 20. novembra napolnili Stožice in da bodo glasni tri dni prej v Københavnu. Tudi slovenski selektor Matjaž Kek pred spopadom z Dansko in Kazahstanom – na Brdu pri Kranju je predstavil seznam reprezentantov za novembrsko akcijo – izžareva veliko samozavest.

Gotovo ima prav. Malokdo je pričakoval, da bo Slovenija po osmih tekmah kotirala pri 19 točkah, še manj jih je verjelo, da bo v začetku novembra poveljevala lestvici skupine H. Toda, kot je dodal Kek, »reprezentanca še ničesar ni dosegla, črto bomo potegnili po koncu zadnje tekme«. Novembra bo šlo za troboj starih znancev, ki so letos vsaj delno grenili življenje drug drugemu – Slovenci so zmagali v Astani, Kazahstan je šokiral Dance, slednji pa so vzeli točko v Stožicah. Več v članku.