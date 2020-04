Matjaž Kek: Slovenci in Hrvati opravili dobro delo, napočil čas za zagon športa

Zaveda se, da bo v prednosti klubski nogomet

Tudi nogometni agenti in stavnice živijo na račun nogometa

Nase je opozoril tudi Šporar

Selektor članske reprezentance je eden najuglednejših položajev v nogometu, njegove besede vselej odmevajo. Včeraj je bilo podobno, ko jerazmišljal o izzivih, ki čakajo celotno družbo, ne le nogomet. »Prilagoditi se moramo na nove razmere,« je zatrdil.Slovenski selektor je bil gost na podkastu hrvaškega Sportkluba. Mariborčan dobro pozna obe državi, ob rednem dopustovanju v Dalmaciji je, s katerimi je leta 2017na Hrvaškem.»V obeh državah vlada podoben položaj, opravljamo dobro delo in. Verjamem, da bi morali počasi oživeti tudi (vrhunski) šport – seveda z upoštevanjem dnevnih navodil stroke in obeh vlad, s preventivnimi ukrepi in s previdnim optimizmom, da bomo dobili to bitko,« je prepričan Matjaž Kek.po vrnitvi na štadione sprva, toda enako bo z vsemi: prizadeto bo vse, kako ne bi bil nogomet? Toda gremo v pravo smer, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem bi lahko videli prve tekme konec maja ali v začetku junija,« je napovedal. Ne goji posebnih pričakovanj za naslednje mesece. Želi igrati tekme, ohranja optimistično držo, toda zaveda se realnosti. »Obstaja možnost, po kateri bi bila jeseni dva termina namenjena reprezentancam, v vsakem bi igrali po tri tekme. Zavedam se, da bo v prednosti, morda bomo videli nove tekme reprezentanc šele marca 2021,« je razmišljal Kek, ki bo letos ob štiri tekme Slovenije: marčevski sin zter majsko-junijski zin sKek je poudaril, da bo vSlovenija merila na prvo mesto v skupini C3, v kateri bodo igrali šein. Ob tem je dodal, da je bil ključen dvoboj boja za euro 2020 spopad z Makedonci, v katerem so Slovenci osvojili eno točko od šestih: »Potem ko smo bili uspešni v Izraelu, nam je že v drugi tekmi ciklusaz resda odlično vodenimi, s katerimi smo v Stožicah le remizirali.«Slovenski selektor je prepričan, da bodo morali vsi v nogometni družini sodelovati pri reševanju položaja, toda opozoril, da se medijsko prevečkrat izpostavlja nogometaše. »Tudi, naj gre za marketing, stavnice, nogometne agente in druge,« je ocenil.Na vprašanje o primerjavi Slovenije in Hrvaške je odgovoril: »Seveda jepo kakovosti igralcev in tradiciji. V primeru proslavljanja uspehov pa smo podobni, po zmagi nad Rusijo in uvrstitvi na SP v Afriko je stala za nami cela Slovenija. Podobno je, ko rezultatov ni: tedaj je treba pri priči 'vse' zamenjati.«Novinar ga je vprašal, kako gleda na prejšnje (2000, 2010) in sedanjo generacijo Slovencev. »Razmišljam o teh, ki jih imamo, na kratek rok ne morem spremeniti kadra. Imate prav, da smo imeli pred začetkom pandemije dva igralca, ki sta močno zaznamovala evropsko sezono –in. Toda imamo še nekaj igralcev, ki so opozorili nase,je denimo prestopil v lizbonski Sporting ... Seveda ni enako kot pred 20 leti, ko je tekme odločal, v ospredju je ekipa.«