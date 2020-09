Matjaž Kek trpel skupaj s svojimi izbranci

Ljubljana – Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po neodločenem izidu v ligi narodov z Grčijo (0:0) priznal, da so v določenih delih tekme pred praznimi tribunami v Stožicah, ki ni navdušila (televizijskih) gledalcev, močno trpeli.



»Čeprav ima Grčija dobro ekipo, se je nismo ustrašili. V dvobojih se je videlo, da so igralci na začetku sezone in da so Grki izkušenejši. V nekaj situacijah so prelahko prišli pred naša vrata, večkrat pa smo se mi tudi prepozno odzvali. Vedel sem, kje približno bomo imeli težave. Po eni strani sem trpel, po drugi strani pa sem poskušal pomagati, da smo se prebili skozi,« je na po tekmi izjavil Kek in pristavil, da jih čaka še ogromno dela.



S selektorjem se je strinjal tudi Jaka Bijol, ki je za tekmo dejal, da je bila »bolj zaspana«. »V nadaljevanju bomo morali pokazati več. V obrambi smo stali dobro, manjkalo nam je še v napadu. V reprezentanci smo imeli veliko novincev, ki vedno potrebujejo čas, da se sprostijo in prilagodijo. Najpomembneje je, da smo videti dobro na igrišču, za to vsi delamo na pripravah. Je pa težko, če se zamenja toliko igralcev,« je priznal Bijol.



Podobno je razmišljal tudi Miha Blažič. »Nismo uigrani. To ni izgovor, ampak dejstvo. Nekateri sploh še niso začeli lige. Glede na okoliščine in vse menjave je bilo tudi nekaj pozitivnih stvari, toda prostora za napredek je še veliko,« je ocenil Blažič.



John Van't Schip, selektor Grčije, je izjavil, da so Slovenci začeli bolje, zaradi česar so morali biti njegovi izbranci trdni in se dobro braniti. »A počasi smo tudi mi prišli do naše igre. V drugem delu smo bili precej boljši tekmec, malo sem razočaran zaradi rezultata, sem pa zadovoljen s pristopom, potem ko nismo igrali deset mesecev,« je povedal Van't Schip.