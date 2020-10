Matjaž Kek vpoklical še enega nogometaša

Ljubljana - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je za trojček oktobrskih tekem vpoklical novega igralca. Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS), je prvič povabilo v člansko izbrano vrsto dočakal David Tijanić, 23-letni igralec poljskega Rakowa.



Tijanić je sredi prejšnje sezone iz kranjskega Triglava prestopil k poljskemu prvoligašu Rakowu, pri katerem je bil v zadnjem obdobju eden vidnejših nogometašev. Po petih tekmah je Rakow na drugem mestu poljske lige, Tijanić pa se je že dvakrat vpisal med strelce. David je sicer slovenski reprezentančni dres že nosil v mlajših selekcijah. Največ tekem je odigral za reprezentanco do 19 let, za katero je zbral kar 19 nastopov.



Slovenija bo 7. oktobra na prijateljski tekmi v Stožicah gostila San Marino, zatem jo v ligi narodov čakata še dvoboja s Kosovom in Moldavijo. Na Kosovem bodo Kekovi izbranci gostovali 11. oktobra, v Moldaviji pa bodo igrali 14. oktobra.