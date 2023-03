Matjaž Kek: Vsakogar lahko premagamo dvakrat, tudi Dance

V nadaljevanju preberite:

Slovenci so po torkovem kosilu odpotovali na dolgo potovanje v Astano, dobrih 4000 km oddaljeno prizorišče četrtkove (16) tekme s Kazahstanom pomeni prvo dejanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji. Svoj pogled na ta izziv nam je zaupal slovenski selektor Matjaž Kek. Mariborčan deluje energično, toda obenem umirjeno, kot da bi natančno vedel, kaj čaka nanj in njegove nogometaše v Aziji.

Kaj nam je Kek povedal o boju za euro 2024, koga je poklical za informacije o Astani in Kazahstanu in zakaj verjame, da so Slovenci naposled dozoreli za vrnitev na velik nogometni turnir?