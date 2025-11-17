  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Matjaž Kek: Zdaj je v glavi le to, kako prikazati dobro igro

    Slovenija v torek v Stockholmu za čast in prestiž s Švedsko, ki jo bo prvič doma vodil novi selektor. Preprečiti ponovitev kvalifikacij za mundial 1998.
    Slovencem (na fotografiji z leve: Vanja Drkušić, Timi Max Elšnik, Jaka Bijol in Tomi Horvat) zlepa ni šlo. Bo drevi drugače? FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Slovencem (na fotografiji z leve: Vanja Drkušić, Timi Max Elšnik, Jaka Bijol in Tomi Horvat) zlepa ni šlo. Bo drevi drugače? FOTO: Blaž Samec/Delo
    Siniša Uroševič
    17. 11. 2025 | 19:29
    17. 11. 2025 | 20:23
    A+A-

    Slovenska nogometna reprezentanca je na zadnji postaji kvalifikacij za mundial 2026. Žal brez možnosti, da bi se po 16 letih spet vrnila na prvenstvo najboljših moštev na svetu. Do konca jih je zapravila v domačih Stožicah s sobotnim porazom proti izbrani vrsti Kosova. In četudi v znani švedski nacionalni nogometni areni na obrobju Stockholma ne bo več lova za dodatnimi kvalifikacijami niti pri gostiteljih niti pri izbrancih Matjaža Keka, je adrenalin le drugačen kot na kakšni prijateljski tekmi.

    Švedska izbrana vrsta doma ne pozna vdaje, ponaša se z veličastno športno tradicijo, obisk reprezentančne tekme je za marsikoga v osrčju Skandinavije prestižen in privlačen dogodek, ne nazadnje torkov večer predstavlja odskočno desko za dodatne kvalifikacije mundiala, v katerih bodo drevišnji gostitelji nastopili kot zmagovalci v svoji skupini lige narodov. In seveda bodo poskusili storiti vse, da bi se izognili mučni podobi na tej lestvici, na kateri imajo zdaj v konkurenci Švice, Kosova in Slovenije le eno točko.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije z SP

    Manj golov kot Slovenija zabile le štiri države, ki so skupno osvojile eno točko

    Da imajo varovanci Matjaža Keka težave, ni skrivnost, saj je Slovenija po številu strelov na 47. mestu med 54 evropskimi reprezentancami v kvalifikacijah.
    Luka Škoda 17. 11. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    Na obzorju velik izziv v Stockholmu in nova smer Slovenije

    Slovenska reprezentanca doživela polom na igrišču in na tribunah. Na Švedskem za čast in popotnico k naslednjim kvalifikacijam.
    Siniša Uroševič 17. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Ocene

    Kako so igrali Slovenci? Nekaterim tudi štirice, padla celo enka

    Kako so igrali nogometaši na tekmi Slovenija vs. Kosovo: izbrancem selektorja Matjaža Keka smo podelili najnižje ocene v ciklusu bojev za SP 2026.
    Jernej Suhadolnik 16. 11. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmev v Stožicah

    Kek: Nihče nas še ni tako potolkel

    Odmev v Stožicah: Slovenski selektor ni skrival razočaranja, kosovski pa navdušenja in ponosa na igralce in navijače.
    Siniša Uroševič 15. 11. 2025 | 23:46
    Preberite več
    Več iz teme

    Slovenska nogometna reprezentancaStockholmkvalifikacije za SP 2026Matjaž Kek

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

