Matjaž Kek: Zdaj je v glavi le to, kako prikazati dobro igro

Slovenska nogometna reprezentanca je na zadnji postaji kvalifikacij za mundial 2026. Žal brez možnosti, da bi se po 16 letih spet vrnila na prvenstvo najboljših moštev na svetu. Do konca jih je zapravila v domačih Stožicah s sobotnim porazom proti izbrani vrsti Kosova. In četudi v znani švedski nacionalni nogometni areni na obrobju Stockholma ne bo več lova za dodatnimi kvalifikacijami niti pri gostiteljih niti pri izbrancih Matjaža Keka, je adrenalin le drugačen kot na kakšni prijateljski tekmi.

Švedska izbrana vrsta doma ne pozna vdaje, ponaša se z veličastno športno tradicijo, obisk reprezentančne tekme je za marsikoga v osrčju Skandinavije prestižen in privlačen dogodek, ne nazadnje torkov večer predstavlja odskočno desko za dodatne kvalifikacije mundiala, v katerih bodo drevišnji gostitelji nastopili kot zmagovalci v svoji skupini lige narodov. In seveda bodo poskusili storiti vse, da bi se izognili mučni podobi na tej lestvici, na kateri imajo zdaj v konkurenci Švice, Kosova in Slovenije le eno točko.