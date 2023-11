Matjaž Kek že ve, kako bo napadel Dansko in Kazahstan

V nadaljevanju preberite:

Kako velike so v resnici možnosti Slovenije za uvrstitev na evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo v naslednjem poletju ustavilo čas na stari celini? Lahko Matjažu Keku po sanjskem dosedanjem delu kvalifikacij sploh spodrsne? To me sprašujejo znanci, ki razmišljajo celo o odpovedi dragih smučarskih aranžmajev v zameno za večtedensko spremljanje slovenske reprezentance v različnih nemških mestih, ki bodo gostila tekme eura 2024. Tipična trade-off izbira za večino, ki nima na voljo neomejenih finančnih resursov, bi dodali ekonomisti.

Hiter in jedrnat odgovor na vprašanji ne bi bil zahteven: Slovenija ima izjemno velike možnosti za nastop na EP in da, Keku oziroma njegovim adutom lahko spodrsne v tekmah z Dansko ter s Kazahstanom, pa tega sploh ne bi mogli označiti za senzacijo. Bolj temeljita odgovora na začetni vprašanji in več v članku.