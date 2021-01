Mauricio Pochettino novi trener PSG

Francoski nogometni velikan Paris St. Germain je na svoji spletni strani in na družbenih omrežjih uradno potrdil Mauricia Pochettina za novega trenerja. Ta je tako nasledil Thomasa Tuchela, ki ga je klub odpustil nekaj dni pred koncem leta 2020.



Tuchel je v Pariz prišel maja leta 2018, ko je zamenjal Španca Unaija Emeryja. Pred tem je vodil Borussio Dortmund in Mainz. Na klopi Parižanov je na 127 tekmah zabeležil 95 zmag in 12 neodločenih izidov. Velika črna pika pa ostajajo neuspehi v ligi prvakov. V minuli sezoni so nogometaši francoskega kluba pokleknili na zadnji stopnički v finalu proti Bayernu iz Münchna.

Ekipo, ki v domačem prvenstvu zaseda tretje mesto s točko zaostanka za vodilnim Lyonom, je zdaj prevzel 48-letni Argentinec Pochettino, nekdanji trener Tottenhama, s katerim je prišel do finala lige prvakov, Southamptona in Espanyola. Pochettino je kot igralec opravljal vlogo srednjega branilca, med letoma 2001 in 2003 tudi pri PSG, kjer je bil kapetan.



Tokrat je podpisal pogodbo do 30. junija 2022 z možnostjo podaljšanja že za eno leto. »Kot veste, je klub imel vedno posebno mesto v mojem srcu. Nanj imam lepe spomine, posebej edinstveno ozračje na štadionu Park Princev. V klub se vračam z veliko ambicijami, a tudi s ponižnostjo. Ekipa ima fantastičen potencial, naredili bomo vse, da ji damo ekipi borbeno in napadalno identiteto, ki so jo pariški navijači vedno imeli radi,« je za spletno stran kluba povedal Pochettino.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: