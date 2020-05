Mauru Icardiju štiriletna pogodba s PSG

Argentinski nogometni zvezdnik Mauro Icardi je po dogovoru med italijanskim Interjem in francoskim Paris Saint-Germainom podpisal štiriletno pogodbo z aktualnimi prvaki ligue 1. Icardi je v tej sezoni igral za PSG kot posojen nogometaš, v Parizu pa bo po novem ostal do konca sezone 2023/24.



Novico je na uradni spletni strani kluba objavil pariški velikan, ki se je z Interjem iz Milana pogodil o višini odškodnine za 27-letnega napadalca. Ta naj bi po navedbah italijanskih in francoskih medijev znašala natanko 50 milijonov evrov.



Icardi je letos za Parižane dosegel 20 golov na 31 tekmah. V napadu pa bo v prihodnji sezoni dokončno zamenjal Urugvajca Edinsona Cavanija, ki bo poleti po navedbah številnih medijev zapustil vrste devetkratnih francoskih prvakov. Nekdanji kapetan črno-modrih iz Milana je bil od leta 2013 soigralec slovenskega reprezentanta Samirja Handanovića, na 219 tekmah pa je dosegel 124 golov. Za argentinsko reprezentanco je zbral osem nastopov, dosegel pa je en zadetek.