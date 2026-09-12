Mbappe brez lovorike, a brez dvomov: Nihče ni bil boljši od mene

Kylian Mbappe verjame, da mu lahko izjemna individualna sezona kljub pomanjkanju ekipnih lovorik prinese prvo zlato žogo v karieri. Napadalec Reala Madrida je v obširnem pogovoru za France Football brez ovinkarjenja ocenil svojo sezono, spregovoril o rekordnem svetovnem prvenstvu in prihodnosti francoske reprezentance pod vodstvom Zinedina Zidana.

Francoz z Realom v minuli sezoni ni osvojil lovorike, tudi z reprezentanco pa se je njegova pot na svetovnem prvenstvu končala v polfinalu, kjer je bila z 2:0 boljša Španija. Kljub temu 27-letnik ne dvomi, da sodi med glavne kandidate za najprestižnejšo individualno nagrado v nogometu.

»Verjamem, da jo lahko osvojim letos. To je eden mojih ciljev, in to že v bližnji prihodnosti. Ljudje pravijo, da nisem osvojil lovorike, ne s klubom ne z reprezentanco, toda to je individualna nagrada. Še nikoli nisem videl zmagovalca zlate žoge, ki bi bil izbran soglasno. Je kdo kdaj zmagal s 100 odstotki glasov? To pomeni, da je vedno nekdo menil, da si zmagovalec nagrade ni zaslužil,« je dejal Mbappe.

»Ni bilo igralca, ki bi bil boljši od mene«

Svojo samozavest opira predvsem na številke. V minuli sezoni je bil s 15 goli najboljši strelec lige prvakov, s 25 zadetki pa je drugič zapored osvojil naziv najboljšega strelca španskega prvenstva. Na svetovnem prvenstvu je nato dodal še deset golov, osvojil zlati čevelj in skupno bero na mundialih povečal na rekordnih 22 zadetkov.

»Moje razumevanje zlate žoge izhaja iz obdobja Messija in Ronalda. Ne podeliš je običajnim igralcem, ampak tistim, ki so drugačni. Mislim, da sem letos naredil stvari, ki so bile drugačne, zato verjamem, da jo lahko osvojim,« je pojasnil.

Na neposredno vprašanje, ali meni, da bi bil zaslužen zmagovalec, je odgovoril brez kančka dvoma.

»Ni bilo igralca, ki bi bil boljši od mene. Govorimo o dosežkih. Doseči toliko golov v največjih tekmovanjih, kjer igrajo vsi najboljši nogometaši, in seveda na svetovnem prvenstvu, največjem tekmovanju, ter postati najboljši strelec v njegovi zgodovini ... Ves čas počitnic so se ljudje z menoj pogovarjali samo o tem,« je dejal Mbappe.

Rekord, ki ga je prevzel Messiju

Prav rekord svetovnih prvenstev ima zanj še posebno težo. Pri komaj 27 letih je za seboj pustil vse nogometaše, ki so nastopili na največjem odru.

»Težko je v celoti dojeti, kaj pomeni svetovno prvenstvo. To je tekmovanje velikih igralcev, zvezd, največjih nogometašev v zgodovini igre. In potem si pri 27 letih rečeš, da si že ti tisti, ki je dosegel največ golov ...«

»Še toliko bolj posebno je, ker rekord prevzameš od Lea Messija, ki je za veliko ljudi skupaj s Cristianom Ronaldom največji igralec v zgodovini. To je fantastično. Takšen dosežek je nekaj drugačnega,« je dodal Francoz.

Navdušen nad Zidanom

Mbappe je v pogovoru spregovoril tudi o novem selektorju francoske reprezentance Zinedinu Zidanu, ki je po svetovnem prvenstvu nasledil Didierja Deschampsa.

Kapetan Francije prihod nekdanjega zvezdnika Reala pozdravlja z velikim navdušenjem. Zidane po njegovem za Francoze predstavlja precej več kot le nekdanjega vrhunskega nogometaša.

»Za Francoze pomeni ogromno. Je legenda, je naš 'Zizou', predstavlja eleganco in veličino. Kot igralec je zaznamoval zgodovino reprezentance in poskrbel za nekaj resnično kultnih trenutkov,« je dejal Mbappe.

»Morda je prav on igralec, ki najbolj pooseblja francosko reprezentanco. Je eden tistih nogometašev, ki so presegli generacije. V zgodovini francoskega nogometa je pustil neizbrisen pečat.«

Novo sezono začel v slogu kandidata za zlato žogo

Mbappe je tudi novo sezono začel v svojem slogu. Na prvih štirih tekmah la lige je dosegel štiri gole, od tega tri ob zmagi s 4:1 proti Real Sociedadu, med strelce pa se je vpisal tudi ob zmagi Reala z 2:1 proti Interju na uvodni tekmi lige prvakov.

Te predstave pri izboru za letošnjo zlato žogo sicer uradno ne bodo štele, saj je ocenjevalno obdobje trajalo od 3. avgusta 2025 do 19. julija letos, v javnem boju za glasove pa Francozu dodatni goli zagotovo ne škodijo. V času, ko klubi vse glasneje izpostavljajo svoje favorite, kandidati pa stopajo pred mikrofone, lahko namreč pomembno vlogo odigra tudi vtis, ki ga pustijo tik pred glasovanjem.

Dobitnika prestižne nagrade bodo razglasili 26. oktobra v Londonu.