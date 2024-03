Mbappe in Kane nista pustila PSG in Bayerna na cedilu

Znana sta prva četrtfinalista nogometne lige prvakov. To sta po povratnih tekmah osmine finala postala Paris Saint-Germain, ki je v gosteh pri Realu Sociedadu zmagal z 2:1, in Bayern, ki je doma ugnal Lazio s 3:0.

Bayern je v Münchnu namestil zaostanek 0:1 z rimskega dvoboja proti Laziu. Na povratni tekmi, ki so jo sodili Slovenci s Slavkom Vinčićem na čelu, se Italijani niso ustrašili, vendar so imeli Münchenčani v prvem polčasu lepše priložnosti. Omeniti velja strele Leroya Saneja iz 6. minute, ko je meril preveč po sredini, Jamala Musiale iz 14., ko je žogo ukrotil Ivan Provedel, in Harryja Kana iz 17. minute, ko je žoga zadela enega od gostov in le za malo končala mimo vrat.

V 37. minuti je Lazio nevarno napadel, na koncu je z glavo iz bližine zgrešil Ciro Immobile. Dve minuti pozneje so Bavarci, ki so pogrešali nekaj poškodovanih igralcev in kaznovanega Dayota Upamecana, prešli v vodstvo. Po slabem strelu Raphaela Guerreira je z glavo žogo v mrežo preusmeril Kane. Ob koncu polčasa je Bayern prišel do drugega gola, po strelu Mathijsa de Ligta je z glavo zadel mrežo Thomas Müller.

V 66. minuti je Kane potrdil Bayernovo napredovanje, ko je v mrežo pospravil odbito žogo po Sanejevem strelu z desne strani. V 71. in 72. minuti sta bila nevarna Müller, ki je zadel vratnico, in Sane, na drugi strani pa Luis Alberto.

Harry Kane je dvakrat zatresel mrežo Lazia in razblinil negotovost na Allianz Areni. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Mbappe vnovič junak PSG

Real Sociedad je čakala zahtevna naloga, saj so Parižani dobili prvo tekmo z 2:0. Izkazala se je za pretežko, dodatno breme je naložilo zgodnje vodstvo francoske zasedbe na povratni tekmi.

Po lepi priložnosti Bradleya Barcolaja, ki je v 10. minuti iz bližine meril v vratarja, je v 16. minuti Kylian Mbappe preigraval na levi strani kazenskega prostora, nato pa zadel z natančnim diagonalnim strelom.

V 29. minuti je imel Mbappe priložnost za nov zadetek, vendar je z nogo izvrstno branil Alex Remiro. Pri gostiteljih velja omeniti strel Takefuse Kuba, ki je močno streljal ob koncu polčasa, a meril premalo natančno.

Uvod drugega dela ni bil posebej razburljiv, v 56. minuti pa je znova udaril Mbappe. Napadalec, ki bo poleti zapustil Pariz, je sprejel žogo po podaji za tekmečevo obrambo, stekel v kazenski prostor in rutinirano matiral domačega vratarja.

Španci so v 63. minuti premagali Gianluigija Donnarummo, vendar iz prepovedanega položaja. Imeli so še nekaj priložnosti, v 90. minuti pa le dosegli častni gol prek Mikela Merina.

V sredo bosta na sporedu tekmi Manchester City – København (3:1) in Real Madrid – Leipzig (1:0). Prihodnji teden bodo še tekme Arsenal – Porto (0:1), Barcelona – Napoli (1:1), Atletico Madrid – Inter (0:1) in Borussia Dortmund – PSV Eindhoven (1:1).

Četrtfinalni dvoboji bodo 9. in 10. ter 16. in 17. aprila, polfinale 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.