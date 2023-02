Mbappe in Messi sta se zabavala v Marseillu

Kylian Mbappe je dosegel dva gola in po vodilnem zadetku v 25. minuti asistiral Lionelu Messiju, ki je v 29. minuti povišal na 2:0. Vodilni gol PSG je zrežiral Messi, ki je nato v drugem polčasu v 55. minuti še enkrat zaposlil Mbappeja za končnih 3:0. Parižani so bili po neprepričljivih predstavah v novem letu pogosto tarča kritik, doma pa so izgubili tudi prvo tekmo osmine finala lige prvakov z münchenskim Bayernom (0:1).

Toda moštvo trenerja Christopha Galtierja, rojeni Marseillčan je tudi produkt klubske šole, je na vročem Velodromu pokazalo, da ga v boju za evropsko lovoriko še ne gre odpisati, v boju za francoski naslov pa so nedeljskim tekmecem Parižani pobegnili za osem točk. Marseille je sicer v začetku meseca v pristanišču ugnal PSG v osmini finala francoskega pokala (2:1), takrat z dvojcem Messi-Neymar na zelenici, po očitno težji poškodbi gležnja brazilskega zvezdnika pa je naveza Messi-Mbappe, gre seveda za prvi imeni lanskega mundiala v Katarju, poskrbela za povsem drugačno podobo aktualnih prvakov.

Drugo tekmo zapovrstjo sta se za PSG med strelce vpisala le Mbappe in Messi, Argentinec je dosegel že jubilejni 700. zadetek na klubski ravni. Mejnik je sicer dosegel tudi Mbappe, saj je zdaj pri 200 zadetkih v dresu PSG, s čimer se je na večni klubski lestvici na vrhu izenačil z Edinsonom Cavanijem. Argentinec je pri tem prispeval še dve podaji, zdaj je z 12 asistencami najboljši v tem elementu v ligi. Pri golih pa prednjači prav Mbappe s 17.

Boleč poraz je zabeležil tretjeuvrščeni Monaco. Na domačem igrišču je izgubil sosedski derbi proti Nici in to kar z 0:3. Vse je bilo praktično rešeno v prvem polčasu, v katerem so padli vsi goli, dva je prispeval Terem Moffi, enega pa Kephren Thuram-Ulien. Monaco ima zdaj enako število točk kot Lens, tudi enako gol razliko, pred njim je le zaradi večjega števila doseženih golov. Obema se je na štiri točke približal Rennes, ki je bil z 1:0 uspešen v Nantesu.

Vse slabše kaže Angersu slovenskega nogometaša Mihe Blažiča. Z desetimi točkami je trdno na zadnjem mestu po novem porazu, tokrat doma z Lyonom (1:3), od tega kola je razlika do predzadnjega še večja. Ajaccio je z 2:1 premagal Troyes in mu tudi prepustil predzadnje mesto na lestvici, Angers za njim zaostaja devet točk. Pomembno zmago v boju za obstanek je vknjižil tudi Auxerre, z 1:0 je v gosteh premagal Lorient.

V obračunu sredine lestvice je Reims s 3:0 ugnal Toulouse, Clermont in Strasbourg pa sta se razšla z neodločenim izidom 1:1.