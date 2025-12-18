Mbappe ima še eno priložnost, da ujame Ronalda

Francoski napadalec Kylian Mbappe še naprej navdušuje navijače madridskega Reala s svojo izvrstno strelsko formo. Včeraj je na tekmi španskega kraljevega pokala z dvema zadetkoma ključno prispeval k zmagi galaktikov s 3:2 proti tretjeligašu Talaveri. Po tekmi je trener Madridčanov Xabi Alonso, ki se mu zaradi slabih rezultatov že maje stolček, povedal, da je 26-letni Francoz odigral odločilno vlogo.

Z dvema goloma Mbappe nadaljuje tudi svoj lov na klubski rekord, ki ga je leta 2013 postavil portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo. Najboljši strelec v zgodovini kluba je v tistem letu zabil 59 zadetkov za beli balet, izkupičku je dodal tudi deset golov za portugalsko reprezentanco. Francoz je za kraljevi klub letos prispeval 58 zadetkov.

Zadnjo priložnost, da izenači ali izboljša Ronaldov mejnik, bo imel v soboto, ko se bo Real v španskem prvenstvu pomeril s Sevillo. Madridčani so trenutno na drugem mestu v španskem prvenstvu, za katalonsko Barcelono zaostaja za štiri točke.