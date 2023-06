Mbappé sporočil, da ne bo podaljšal pogodbe s PSG

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappé je presenetil vodstvo svojega moštva Paris Saint-Germain s formalnim pismom, v katerem jih je obvestil, da prihodnje poletje ne bo podaljšal pogodbe s klubom za eno leto.

Če 24-letnega napadalca ne bodo prepričali, da spremeni svojo odločitev ali se začne pogajati za novo pogodbo, je poročal britanski Guardian, se bo njegov dogovor s PSG iztekel junija 2024 in takrat bo lahko klub zapustil brez plačila. Vodstvo kluba je novico, kot piše Guardian, slabo sprejelo, saj so mislili, da pogovori o podaljšanju pogodbe dobro napredujejo.

Najverjetnejši scenarij zdaj je prodaja poleti, saj se PSG želi izogniti izgubi svojega zvezdnika brez finančnega izplena. Kljub pogodbi bo Mbappé verjetno še vedno zahteval astronomsko vsoto; ta bi lahko presegla 166 milijonov funtov, ki jih je PSG zanj plačal leta 2018.

Mbappe, ki se je PSG pridružil leta 2017 za okoli 180 milijonov evrov, je s PSG osvojil pet naslovov francoskega prvaka in postal najboljši strelec kluba v zgodovini. FOTO: Franck Fife/Afp

Novica je seveda zanimiva za vse elitne klube v Evropi. Manchester United, Liverpool in Chelsea so bili v preteklosti že povezani z njim, vendar je najbolj očitna destinacija Real Madrid. Španski klub si Mbappéja želi že od njegove prelomne sezone 2016 v Monacu in čustva so očitno, kot poroča Guardian, obojestranska: Francoza so že kot otroka obkrožali plakati Reala na steni njegove spalnice, pri 14 letih pa je celo spoznal Cristiana Ronalda. Vrzel, ki je nastala po odhodu Karima Benzemaja v Savdsko Arabijo, le še povečuje možnosti, da bo Mbappé prestopil v španski klub.

PSG bi tako letos ostal brez novega zvezdnika. Lionel Messi bo kariero nadaljeval čez lužo pri Interju iz Miamija, PSG zapušča tudi nekdanji svetovni prvak s Španijo, Sergio Ramos.

Mbappe, ki se je PSG pridružil leta 2017 za okoli 180 milijonov evrov, je s PSG osvojil pet naslovov francoskega prvaka in postal najboljši strelec kluba v zgodovini; na 43 tekmah je dosegel 41 zadetkov.