Mbappe ogroža Ronalda in Messija: Toda najprej trije izzivi v Franciji

Zadnji večer v nogometni ligi še vedno močno odmeva, saj so navijači videli izjemno zanimivi in dramatični tekmi osmine finala. Lazio je navdušil 57.470 navijačev na rimskem olimpijskem štadionu, potem ko je z golom Cira Immobileja z bele točke (69.) premagal Bayern, PSG pa je pred 46.435 navijači v Parizu strl odpor Reala Sociedada, potem ko sta v drugem polčasu zabila gola Kylian Mbappe v 58. in Bradley Barcola v 70. minuti. Povratni tekmi bosta 5. marca v Münchnu in San Sebastianu.

Baski računajo na bučno podporo navijačev

»Vedno je pomembno zabiti gol. Vsi vemo, kako težko je to storiti v ligi prvakov, kjer nimaš na voljo lahkih tekmecev. Nam je uspelo, toda čaka nas povratna tekma, kjer pričakujem še boljše moštvo Špancev, ne bo nam lahko. Naš cilj v tem dvoboju ostaja nespremenjen, to je četrtfinale, toda pred tem bomo igrali tri tekme v francoskem prvenstvu, ki je naš imperativ,« je zatrdil Mbappe, ki ga neučakani novinarji tako v tujini kot tudi pri nas nenehno selijo v Madrid. O tem ni bilo govora, prav tako mu navijači niso namenili žvižga. Francoz, ki bo konec leta dopolnil 26 let, je še daleč od vodilnega dvojca lige prvakov, toda obenem dovolj mlad, da ju lahko ogrozi: Cristiano Ronaldo je zbral v ligi prvakov 140 golov, Lionel Messi 129.

Navijača Reala Sociedad v Parizu. FOTO: Miguel Medina/AFP

»V takšnih tekmah odločajo o zmagovalcu malenkosti. Videli ste dvoboj močnih ekip s podobnim slogom igre in pogumen Real Sociedad, četudi zdesetkan. Pred našimi navijači bomo še boljši in verjamem, da lahko z bučno podporo naših tribun zasukamo potek tega dvoboja,« je napovedal zvezni igralec Baskov Mikel Merino.

Immobile: O tem sem sanjal kot otrok

Tudi v Rimu je bilo veselo, potem ko je na Olimpicu padel mogočni bavarski nogometni velikan. Posebej je žarel strelec edinega gola Ciro Immobile. Izkušeni napadalec, ki bo 20. februarja dopolnil 34 let, je priznal, kaj ga žene naprej v ligi prvakov.

»Igranje takšnih tekem mi pomeni neverjetno poklicno zadoščenje, deliti srečo ob takšnih zmagah z navijači pa so otroške sanje vsakogar, jaz sem o tem sanjal od prvega stika z nogometni žogo,« je zatrdil Immobile. Tudi Laziev trener Maurizio Sarri je ocenil dramatičen rimski večer.

Ciro Immobile je takole matiral vratarja Bayerna z bele točke. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

»Prevevajo me mešani občutki. Vesel sem, ker smo premagali eno najboljših ekip v Evropi, obenem pa delno razočaran, ker nismo unovčili številnih priigranih priložnosti za višjo zmago. Toda videl sem kompaktno in inteligentno ekipo Lazia, kar me navdaja s ponosom in zadovoljstvom. V Nemčiji nam ne bo lahko, toda želimo napredovati v četrtfinale lige prvakov,« ja zatrdil Sarri. »Odločila je naša želja in visoko intenzivna igra,« je dodal igralec tekme Matteo Guendouzi.

Tuchel ne ve, zakaj so izgubili odločnost

»Obstajajo stvari, na katerih lahko gradimo pred povratno tekmo. V prvem polčasu smo si ustvarili več lepih priložnosti za gol, Jamal Musiala je imel zares lepo. Ne vem, zakaj smo v drugem polčasu izgubili odločnost, tega ne znam pojasniti. Rezultat ni dober za nas, toda na svojem štadionu bomo drugačni,« je napovedal Bayernov trener Thomas Tuchel.

Pogled na rimski olimpijski štadion. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Povratno tekmo je napovedal tudi strokovni komentator Rio Ferdinand: »Mislim, da bo Lazio igral enako tudi v Nemčiji. Pokazal je namreč, da je lahko nevaren iz nasprotnih napadov, če mu omogočiš hiter prehod iz obrambe v napad. Pričakujem izenačeno in napeto tekmo v Münchnu.«