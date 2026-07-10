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Nogomet

Mbappe po menjavi zaradi poškodbe miri navijače: Nared bom za polfinale

Francoski zvezdnik je po zmagi poudaril, da se njegova ekipa še ne sme preuranjeno veseliti, saj jih do novega naslova svetovnih prvakov čaka še dolga pot.
Mbappe je zadel za vodstvo, nakar je sodeloval še pri zadetku Dembeleja. FOTO: Franck Fife/Afp
Galerija
Mbappe je zadel za vodstvo, nakar je sodeloval še pri zadetku Dembeleja. FOTO: Franck Fife/Afp
L. Š., STA
10. 7. 2026 | 10:17
3:43
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Kapetan francoske nogometne reprezentance Kylian Mbappe je po zmagi z 2:0 nad Marokom in preboju v polfinale mundiala izpostavil, da se v ekipi še ne smejo preveč veseliti. Medtem pa so Maročani kljub porazu ponosni na prikazano in obljubljajo, da se bodo čez štiri leta vrnili še močnejši.

Mbappe je po zmagi poudaril, da se njegova ekipa ne prepušča pretiranemu optimizmu glede možnosti za osvojitev novega naslova svetovnega prvaka.

»Mislim, da se vsi zavedamo, da si lahko oddahnemo šele z zmago,« je Mbappe povedal po razburljivi tekmi, na kateri mu je vratar v prvem polčasu ubranil enajstmetrovko, kasneje pa je vendarle dosegel prvi zadetek na tekmi.

»Smo v polfinalu in zelo smo zadovoljni. A čaka nas še dolga pot in zavedamo se, da bo nadaljevanje še težje. Nanj smo pripravljeni,» je dodal 27-letni zvezdnik.

Mbappe je sodeloval tudi pri golu Ousmana Dembeleja, ki je Franciji na stadionu Gillette v bližini Bostona zagotovil zmago. Pozneje je moral kapetan zaradi udarca v gleženj v 77. minuti zapustiti igrišče, zamenjal pa ga je Jean-Philippe Mateta.

Tako si je prvi zvezdnik Francije hladil gleženj po menjavi v 77. minuti. FOTO: Mauro Pimentel/Afp
Tako si je prvi zvezdnik Francije hladil gleženj po menjavi v 77. minuti. FOTO: Mauro Pimentel/Afp

»V redu sem. Prejel sem udarec v gleženj, a sem v redu. Menim, da je bil Jean-Phillipe v tistem trenutku bolje pripravljen na igranje v zadnjih 15 minutah, zato sem zapustil igrišče,« je Mbappe pomiril francoske navijače. 

Mbappe pričakuje, da bo nared za polfinale, ki bo na sporedu prihodnji torek, 14. julija.

Deschamps hvali Mbappeja, Ouahbi pa celotno ekipo

»Kylian je neverjeten,« je o prvem zvezdniku dejal Dembele in pojasnil, da napadalec madridskega Reala nikoli ne dvomi v speh in da ima jeklene živce. »Ko imaš v ekipi Kyliana, ti ni treba preveč skrbeti,« pa je pripomnil Didier Deschamps, ki bo po tem SP zapustil položaj selektorja francoske reprezentance in še vedno lahko upa na zlati zaključek svojega uspešnega obdobja.

Francija je svoj prvi naslov svetovnega prvaka osvojila leta 1998, drugega pa prav pod taktirko Deschampa leta 2018, preden je leta 2022 v finalu po izvajanju enajstmetrovk izgubila proti Argentini.

Maroški selektor Mohamed Ouahbi je medtem obljubil, da si bo njegova hitro ekipa opomogla po četrtfinalnem izpadu proti Franciji in se leta 2030 vrnila še močnejša. »Proti zelo močnemu tekmecu smo dali vse od sebe. Vendar bomo kljub porazu še naprej gradili ekipo, ki se bo lahko borila tudi za naslove. Ponosen sem na svoje varovance,« je takoj po tekmi izjavil selektor Maroka.

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Atlasovi levi so upali, da bodo lahko ponovili svoj zgodovinski dosežek iz Katarja in se uvrstili v polfinale, a so njihove upe na svetovnem prvenstvu znova pokopali Francozi. »Vemo, da se lahko kosamo z najboljšimi, in želimo si še bolj trdo delati, da se bomo naslednjič odrezali še bolje. Menim, da je pomembno storiti vse za zmago, in mislim, da smo res poskusili vse,« je sklenil Ouahbi.

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