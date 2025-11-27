Mbappe po štirih zadetkih: Brez zamere, ampak to je slabo vprašanje

Francoski napadalec Kylian Mbappe je včeraj s štirimi zadetki Real Madrid popeljal do tesne zmage (4:3) proti grškemu Olympiacosu. Francoz je dosegel tri gole v sedmih minutah in se tako podpisal pod drugi najhitrejši hat-trick v zgodovini Uefine lige prvakov. Rekord pripada napadalcu Liverpoola, Mohamedu Salahu, ki je v dobrih šestih minutah glasgowskemu Rangersu zabil tri gole.

Po veselju na igrišču je Mbappeja vznemirilo vprašanje novinarja, ki je 26-letnika vprašal, ali se galaktiki preveč zanašajo zgolj nanj. »Ali je prisotna odvisnost od Mbappéja? Brez zamere do vas, a vaše vprašanje je slabo,« je odgovoril najboljši strelec španskega prvenstva in nadaljeval: »Vsak v ekipi ima svojo nalogo, moja naloga je dosegati gole. Brez naših igralcev ne zmagujemo na tekmah. O tem niti ne razmišljam, mislim, da je to stvar novinarjev.«

»Zaščititi moramo sebe, trenerja in osebje. Želimo, da se Madridčani počutijo, da smo skupaj in gremo vsi v isto smer,« je bil jasen Mbappe, ki je z devetimi zadetki najboljši strelec v ligi prvakov. »Na ladji so lahko nevihte, vendar nihče ne bo skočil z ladje. Letos bomo vsi skupaj osvajali naslove.« Real Madrid je z dvanajstimi točkami na petem mestu na lestvici, tri točke za vodilnim Arsenalom. V nedeljo se bodo Madridčani pomerili z Girono.