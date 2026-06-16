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Nogomet

Mbappe pokopal senegalske upe in ujel Müllerja

Francoski nogometaši so po hudem boju na svetovnem prvenstvu vendarle upravičili vlogo favoritov proti moštvu iz Afrike.
Kylian Mbappe se je takole veselil svojega prvega gola proti Senegalu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Galerija
Kylian Mbappe se je takole veselil svojega prvega gola proti Senegalu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Miha Šimnovec
16. 6. 2026 | 23:16
16. 6. 2026 | 23:53
2:16
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Francoski zvezdniki so v svoji prvi tekmi na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu dolgo trli senegalski oreh, preden so ga tudi strli. Z dvema goloma Kyliana Mbappeja in enim Bradleyja Barcolaja so pred 80.545 gledalci v New Jerseyju slavili zmago z 3:1 (0:0).

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Če ga bo že kdo prehitel, bi si želel, da bi bil to Messi

Potem ko se je prvi polčas, v katerem so prevladovali Afričani, ki so bili tudi nevarnejši, razpletel brez zadetkov, so imeli v drugem pobudo »galski petelini«. Vroče je bilo v 60. minuti, ko se je Mbappe po prodoru znašel na tleh v kazenskem prostoru Senegalcev. Toda sodniki so tudi po posredovanju sistema VAR ocenili, da se ga Sadio Mane pri poskusu izbijanja žoge ni dotaknil. 

Bradley Barcola (levo) je takole popeljal Francoze v vodstvo z 2:0. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Bradley Barcola (levo) je takole popeljal Francoze v vodstvo z 2:0. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Že šest minut pozneje pa so Francozi vendarle dočakali gol. Po lepi podaji Michaela Oliseja ga je dosegel prav Mbappe. Veselje se še ni dobro poleglo, ko je na semaforju rezultatov pisalo že 2:0. Po podobni akciji je bil tokrat strelec Barcola. Ko se je že zdelo, da bo ostalo pri tem rezultatu, sta v sodnikovem dodatku padla še dva zadetka. Častnega za Senegal je v 95. minuti zabil Ibrahim Mbaye, že pičlo minuto pozneje pa je s silovitim strelom od daleč navdušil Mbappe, ki je s pravim evrogolom postavil končni izid.

Ibrahim Mbaye je zabil častni gol za Senegal. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
Ibrahim Mbaye je zabil častni gol za Senegal. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Zvezdnik madridskega Reala je tako dosegel že svoja 13. in 14. zadetek na svetovnih prvenstvih ter se na tretjem mestu večne lestvice izenačil z Nemcem Gerdom Müllerjem. Več sta jih zbrala zgolj Nemec Miroslav Klose (16) in Brazilec Ronaldo (15). Skupno je bil to že 58. Mbappejev gol za francosko reprezentanco, z njim pa je prehitel dosedanjega rekorderja Olivierja Girouda (57).

 

   

   

 

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