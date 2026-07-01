Messi ni prišel do mejnika, ki ga je postavil Mbappe

Francija je preteklo noč s 3:0 nadigrala Švedsko in si zagotovila nastop v osmini finala svetovnega prvenstva. Naslednja nasprotnica bo reprezentanca Paragvaja, ki je po streljanju kazenskih strelov presenetljivo premagala Nemčijo.

Prvo ime dvoboja za galske peteline je bil napadalec Kylian Mbappe. Sedemindvajsetletni zvezdnik madridskega Reala je s šestimi zadetki na vrhu lestvice strelcev letošnjega mundiala poravnan s slovitim Lionelom Messijem, ki pa je odigral tekmo manj. Z dvema zadetkoma na tekmi s Švedsko je Mbappe svoj izkupiček na svetovnih prvenstvih povišal na 18, ob tem pa postavil tudi mejnik.

Francoz je tako dosegel že deset zadetkov na devetih dvobojih na izpadanje in se zavihtel na prvo mesto v tej kategoriji, saj si je do včerajšnje tekme prvo mesto delil z brazilskima napadalcema Leonidasom da Silvo in Ronaldom (oba po 8). Mbappe je na zadnjem SP v izločilnih bojih dosegel pet zadetkov, vključno s tremi v finalu proti Argentini. Messi ima v omenjeni kategoriji pet zadetkov, portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo na prvega še čaka.

Francija bo naslednji dvoboj odigrala v soboto.