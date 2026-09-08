Mbappe: Raje imam Milan kot Inter

Osrednja pozornost torkovega uvodnega večera lige prvakov globalno pripada derbiju Real Madrida in milanskega Interja. Udarni zvezdniki obeh moštev bodo pod posebnim drobnogledom, v pričakovanju tekme je govoril tudi Realov francoski as Kylian Mbappe. Zanj je bil začetek nogometnega poletja zelo čustven, saj je s svojo reprezentanco v polfinalu mundiala izgubil prav proti Španiji.

»Nikoli se ni lepo posloviti od sanj o naslovu v polfinalu. A to je nogomet, novi izzivi si sledijo. Pri Franciji sem kapetan, pri Realu ne, toda povsod se trudim po najboljših močeh,« se je ozrl k primerjavi med klubom in reprezentanco, o prihajajočem uvodnem derbiju v sezoni za točke lige prvakov pa je dejal: »V otroštvu sem bil prav privrženec Milana. Toda Inter je tekmec visokega razreda. Tam so odlični nogometaši, med njimi tudi moj prijatelj Marcus Thuram. Ko sem videl žreb, sem takoj pomislil nanj. Imajo pa tudi sijajnega Lautara Martineza. To je nogometaš, ki lahko takoj ustvari razliko. No, upam, da je tokrat ne bo ...«