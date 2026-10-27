Mbappeja bodo šale na račun »kitajskega diktatorja« Maa Zedonga drago stale

Kylian Mbappé ima za seboj nekaj pestrih dni. Najprej je v nedeljo na el clasicu prispeval dva zadetka za zmago belega baleta, nato je v ponedeljek pri glasovanju za dobitnika zlate žoge osvojil drugo mesto, zgolj dan kasneje ima težave v Aziji.

Kitajski podjetji Dongpeng in Mengniu sta namreč prekinili sodelovanje z zvezdnikom zaradi posnetka na spletu, v katerem je nogometaš govoril o šaljivi montaži svojega obraza na podobo nekdanjega kitajskega voditelja Maa Zedonga.

Mbappe si z žaljenjem Zedonga, voditelja kitajske komunistične revolucije in soustanovitelja Ljudske republike Kitajske, ni naredil usluge. Zedong še vedno velja za pomembno zgodovinsko osebnost in zato so šale na njegov račun v državi družbeni tabu, kritične vsebine o kitajskih političnih voditeljih pa so pogosto predmet spletne cenzure.

Če ne prej, je Mbappe o veličini Zedonga izvedel sedaj, ko je izgubil dva velika sponzorja. Proizvajalec pijač Dongpeng je prvi sporočil, da ne dopušča ravnanj, ki žalijo čustva kitajskega naroda, zato s takojšnjim učinkom prekinja vse oblike sodelovanja z nogometašem. Enako odločitev je sprejel Mengniu, največji kitajski proizvajalec mlečnih izdelkov.

Na fotografiji je proslava ob 50-letnici smrti Maa Zedonga, ki velja za eno največjih kitajskih osebnosti. FOTO: Hector Retamal/Afp

Začelo se je s francoskim podkastom, končalo s kitajskimi sponzorji

Vse se je začelo v pogovoru za podkast The Bridge. Gostitelji so Mbappeja vprašali, kateri spletni meme z njegovo podobo ga najbolj nasmeji. Francoz je izpostavil montažo, na kateri je njegov obraz na podobi človeka, za katerega je dejal, da gre verjetno za kitajskega diktatorja. Dodal je, da meme pogosto deli s prijatelji med igranjem videoiger. Čeprav Maa Zedonga ni izrecno imenoval, so mediji montažo hitro povezali z nekdanjim kitajskim voditeljem in besede so opravile svoje, sledile so sankcije.

27-letnik je v intervjujih in podkastih že večkrat omenil šaljive vsebine, s tem da bo moral tokrat to drago plačati. FOTO: Angela Weiss/Afp

Kitajski športni portal Dongqiudi je ob pisanju o Mbappejevi reakciji sporočil, da so njegove besede prizadele kitajske nogometne navijače in širšo javnost, zato jih ne bo prevedel. Polemika se je razširila po družbenem omrežju Weibo, kjer so nekateri uporabniki zahtevali tudi odstranitev nogometaševe podobe z embalaže pijač. Kmalu zatem sta kitajski podjetji sankcionirali Mbappeja.