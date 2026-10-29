Mbappejeva nenamerna šala zamajala denarno trdnost La Lige in Reala Madrida

Španska nogometna liga in Real Madrid sta se zaradi vsesplošnega bojkota na Kitajskem, ki ga je sprožila polemika ob izjavah francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja o Mao Zedongu, javno opravičila. S tem želita zaščititi svoje poslovne interese na enem ključnih trgov za španski nogomet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekajsekundni videoposnetek, v katerem se je Mbappe pošalil na račun spletnega mema, ki ga prikazuje kot Maa Zedonga, francoski napadalec pa ga je označil za kitajskega diktatorja, je povzročil prekinitev sodelovanja več kitajskih blagovnih znamk z nogometašem in napoved umika prenosov španskega prvenstva s kitajske državne televizije CCTV. Javna opravičila lige, njenega predsednika Javierja Tebasa, Mbappeja in madridskega Reala za zdaj niso umirila razmer.

Real Madrid že popravlja škodo, ki jo je naredil najboljši strelec. FOTO: Thomas Coex/AFP

»To je očitno zelo škodljiv incident, ki resno ogroža ugled španske lige in Real Madrida na Kitajskem,« je za AFP ocenil izkušeni športni komentator Yan Qiang.

Opravičilo je po njegovih besedah boljše kot nič, vendar še ne pomeni konca zgodbe. V času družbenih omrežij se lahko ogorčenje hitro širi, zato bo veliko odvisno od prihodnjih dejanj in vedenja vpletenih. Kitajska in ZDA skupaj zagotavljata večino prihodkov od mednarodnih televizijskih pravic španske lige, katerih vrednost je v sezoni 2024/25 dosegla 748 milijonov evrov. Liga je od leta 2016 prilagajala spored azijskim časovnim pasovom, avgusta letos pa je sklenila nov dogovor s podjetjem Migu, digitalno podružnico telekomunikacijskega velikana China Mobile. Ta predvideva prenose 380 tekem na sezono do leta 2030.

Tudi Real Madrid in Barcelona imata na Kitajskem velike poslovne interese. Po poročanju časnika Marca Real na Kitajskem ustvari od 10 do 15 odstotkov prodaje dresov in drugih izdelkov. Med njegovimi sponzorji so kitajska podjetja Hisense, Kaiyun Sports in Linglong Tire. Barcelona je na Kitajskem odprla več nogometnih akademij, ob kitajskem novem letu pa je ocenila, da ima v Aziji več navijačev kot v Evropi in obeh Amerikah skupaj.

Tudi španska La Liga je močno odvisna od prihodkov na kitajskem tržišču. FOTO: Thomas Coex/AFP

Spor spominja na zaplet, v katerega se je zapletla severnoameriška košarkarska liga NBA leta 2019, ko je takratni generalni direktor Houston Rockets Daryl Morey na družbenem omrežju izrazil podporo protestnikom v Hongkongu. Kitajska je nato za več kot leto dni umaknila prenose lige s televizije CCTV. Komisar lige Adam Silver je pozneje ocenil, da je spor povzročil več sto milijonov dolarjev izgube. Predsezonske tekme NBA so se na Kitajsko vrnile šele lani. Predsednik svetovalnega podjetja Key-Solution Sports Consulting Adam Zhang je za AFP ocenil, da sta hitro in iskreno obžalovanje prvi korak. Odziv bo vplival tudi na odločitev, ali bo prepoved prenosov ostala v veljavi in kako dolgo. Yan Qiang pa je opozoril, da je kratkoročni obet za obnovitev Mbappejevega ugleda slab, saj je nogometaš na Kitajskem pomemben obraz oglaševalskih kampanj. Za obnovitev zaupanja bodo po njegovih besedah ključna prihodnja dejanja.