Mbappeju so vendarle zdravili pravo koleno

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe je zavrnil poročanje francoskih in španskih medijev, ki jih je kasneje povzel ves nogometni svet, da so mu klubski zdravniki pri Real Madridu ob decembrski poškodbi pregledovali napačno koleno, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Informacija ni točna,« je na novinarski konferenci v ZDA, kjer se Francozi pripravljajo na prijateljsko tekmo z Brazilijo, povedal nogometaš.

Pred tem je francoska televizija RMC Sport v torek poročala, da se je Mbappe odločil za zdravljenje v Franciji, ker so mu klubski zdravniki pri Realu opravili magnetno resonanco na napačnem kolenu, španska časnika El Pais in Marca pa sta v nadaljevanju trdila, da imata vire, ki to novico 100-odstotno potrjujejo.

Zdaj Mbappe trdi, da je za napačne informacije, ki so zaokrožile v javnosti, verjetno malce kriv tudi sam, ker ni komuniciral z javnostjo, kaj in kako je s poškodbo, »kar lahko privede do napačnih tolmačenj.«

Francoz se je po decembrski poškodbi marca vrnil na zelenico. Kot rezervist Reala je vstopil na tekmah prejšnji teden proti Manchester Cityju (2:1) in v nedeljo na mestnem derbiju z Atletico Madridom (3:2). Nogometaš je svojo nalogo opravil brez bolečin.

Zdaj bo zaigral tudi na reprezentančnih pripravljalnih tekmah za svetovno prvenstvo v četrtek proti Braziliji in v nedeljo proti Kolumbiji. »Zelo srečen sem, da sem tukaj in da sem lahko na voljo reprezentanci. Popolnoma sem zdrav in pripravljen, da začnem v prvi enajsterici, če me trener potrebuje,« je še dejal 27-letni nogometaš.