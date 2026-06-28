Med 32 najboljših tudi sosedi Hrvaška in skozi šivankino uho Avstrija

Nogometaši Hrvaške so si z zmago 2:1 (1:0) nad Gano v zadnjem krogu skupinskega dela zagotovili napredovanje v šestnajstino finala svetovnega prvenstva. Odločilni gol za zmago južnih sosedov in drugo mesto v skupini L je v 82. minuti dosegel Nikola Vlašić. Prvo mesto v skupini je osvojila Anglija, ki je z 2:0 (0:0) premagala Panamo.

Čeprav bi remi matematično ustrezal tako Hrvaški kot Gano, so Hrvati že v uvodnih minutah tekme pokazali, da si želijo več kot točko. Da si želi prevetriti doslej neučinkovito igro, je sicer že z začetno postavo nakazal tudi selektor Hrvaške Zlatko Dalić, na klop je namreč posadil Joška Gvardiola, ki na prvenstvu doslej še ni upravičil svojega zvezdniškega slovesa.

To se je obrestovalo na terenu, saj so možje v kockastih dresih že v uvodu proti obrambi Gane, ki na uvodnih dveh tekmah ni prejela gola, bili zelo podjetni. V 17. minuti so jih zgolj centimetri ločili od vodstva, ko je Vlašićev strel z roba kazenskega prostora zadel vratnico. V 31. pa je Petar Sučić z malce bolj oddaljenega mesta bil bolj natančen in z izjemnim strelom povedel Hrvaško v vodstvo.

Petar Sučić je dosegel prvi gol za hrvaško. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Do konca polčasa so Hrvati še naprej bili bolj učinkoviti in ustvarili nekaj priložnosti, kar pa se je spremenilo v drugem polčasu. Ganci so ob začetku drugega dela nemudoma pokazali večjo željo in Hrvaško pritisnili v bolj obrambno držo, v 73. pa so pobudo kronali z izenačenjem. Po dobro izvedenem prostem strelu je prvi na žogi bil Derrick Luckassen, ki je žogo usmeril mimo Dominika Livakovića.

Gol so sodniki sicer najprej razveljavili zaradi domnevnega prepovedanega položaja, a po daljšem pregledu v Var sobi je bil zadetek priznan.

Sledil pa je hiter odgovor Hrvaške, ki je po prejetem zadetku znova pokazala več kreativnosti v napadu. V 83. minuti je bila nagrajena, ko je podajo iz kota z glavo v spodnji levi del gola usmeril Vlašić in tako tretji reprezentanci z zadnjega mundiala zagotovil napredovanje.

Hrvaška si je z drugim mestom priigrala srečanje z drugouvrščeno iz skupine K, v kateri pred zadnjim krogom vodi Kolumbija pred Portugalsko. Ti dve reprezentanci se merita na tekmi, ki se je začela ob 1.30 po slovenskem času. Kljub porazu je kot tretjeuvrščena napredovala tudi Gana, ki se bo pomerila z zmagovalko skupine K.

Zmagovalka skupine L pa je Anglija, ki je pričakovano odpravila Panamo. Zadetka za zmago sta v razmaku med 62. in 67. v drugem polčasu zadela Jude Bellingham in Harry Kane.

Najmočnejša angleška aduta Harry Kane in Jude Bellingham sta bila strelkca za drugo angleško zmago. FOTO: Mattia Ozbot/Getty Images Via AFP

Kolumbija je zapravila številne priložnosti in se morala zadovoljiti z neodločenim izidom brez golov s Portugalsko v 3. krogu predtekmovalne skupine K svetovnega prvenstva v nogometu, a se uvrstili v izločilne boje kot zmagovalci. V drugi tekmi je Demokratična republika Kongo slavila zgodovino zmago s 3:1 proti Uzbekistanu za nadaljevanje SP.

Kolumbijci se bodo v petek v osmini finala pomerili z Gano, Portugalska, ki je napredovala kot druga v skupini, pa se bo dan prej pomerila s Hrvaško. To je prva udeležba države na svetovnem prvenstvu kot DR Kongo. Na svojem edinem prejšnjem nastopu kot Zair leta 1974 so izgubili vse tri tekme in se niso prebili iz skupinskega dela. DR Kongo bo imel v sredo velik izziv na tekni proti Angliji, medtem ko se debitant Uzbekistan vrača domov.

Portugalski vratar Diogo Costa je podobno kot Slovencem na evropskem prvenstvu pred dvema letoma pil kri Kolumbijcem. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Pomanjkanje golov med Kolumbijo in Portugalsko v Miamiju ne pomeni, da ni bilo priložnosti, zlasti s strani kolumbijske ekipe. Vendar je portugalski vratar Diogo Costa z izjemno predstavo ohranil mrežo nedotaknjeno in pomagal svoji ekipi osvojiti točko.

Jhon Cordoba je v drugi minuti ob prvem strelu Kolumbije na gol poslal žogo tik nad prečko. V 17. minuti se je po podaji Bruna Fernandesa spet streljal, a je Costa poskus ubranil.

Portugalska je nato do konca prvega polčasa izvajala pritisk. Fernandes je poskušal od blizu, a je Camilo Vargas v 39. minuti z briljantno obrambo preprečil žogi pot v mrežo. Akcija se je nadaljevala, dokler ni Ruben Neves poskusil od daleč in za las zgrešil gol.

Pred odmorom je Portugalec Joäo Felix poslal volej tik nad prečko, James Rodriguez pa je Costo s svojim strelom od daleč prisilil v še eno obrambo. V 55. minuti sta Jefferson Lerma in Jhon Arias poskusila srečo od daleč, a ju je Costa obakrat ustavil.

Luis Diaz je žogo poslal mimo vrat in zapravil dobro priložnost v 62. minuti, Costa pa je nato znova preprečil poskus Ariasu. Luis Suarez je v 88. minuti, le nekaj trenutkov po tem, ko je Ruben Dias z izjemno odbil žogo z golove črte, z volejem poslal žogo čez prečko. Kolumbija je končno žogo poslala v mrežo v sodnikovem dodatku, a je bil strel z glavo Davinsona Sancheza razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Kolumbijski branilec Daniel Munoz, ki je dosegel gol na prejšnjih dveh tekmah skupinskega dela, je začel na klopi in vstopil v igro šele v 87. minuti.

Kolumbijec James Rodriguez ni bil najbolj zadovoljen z razpletom tekme proti Portugalski. FOTO: Roberto Schmidt/AFP

Na drugi tekmi skupine v Atlanti je Eldor Pomurodov žogo poslal čez Lionela Mpasija in Uzbekistanu v 10. minuti zagotovil vodstvo. Igralci DR Konga so v 17. minuti mislili, da so izenačil, a je bil gol Nathanaela Mbukuja po video pregledu zaradi prekrška razveljavljen.

Vendar so v 68. minuti Afričani izenačili. Abdukodir Husanov je podrl Yoaneja Wisso in sodnik je dosodil enajstmetrovko. Wissa so je izvedel sam za izenačenje na 1:1.

DR Kongo je potreboval še en gol, da bi si zagotovil mesto v izločilnih bojih, in ga je tudi dosegel. Meschack Elia je preigral branilce in sprožil strel, a se žoga odbila. Rezervist Fiston Mayele je bil na to pozoren in je v 78. minuti žogo poslal v mrežo, preden je vratar prišel do nje.

Wissa je v sodnikovem podaljšku dosegel še drugi gola in tako potrdil prvo uvrstitev svoje države v izločilne boje SP.

Yoane Wissa je bil z dvema goloma proti Uzbekistanu junak v DR Konga. FOTO: Lars Baron/Getty Images Via AFP

S predtekmovalno skupina J se je končal 3. krog svetovnega prvenstva v nogometu in s tem skupinski boji. V dramatični tekmi v Kansas Cityju sta se Alžirija in Avstrija razšli neodločeno s 3:3 (1:1) in si zagotovili nadaljevanje SP. Argentina je v Dallasu s 3:1 (2:0) ugnala Jordanijo za zmago v skupini, Jordanija pa odhaja domov.

Argentina, ki je začela dvoboj z drugo postavo, tudi Lionela Messija ni bilo na zelenici, je vse tri gole dosegla iz prekinitev. Zadnjega je zabil kapetan Messi in si z ekipo zagotovil tretjo zaporedno zmago. Argentinci se odpravljajo v Miami na osmino finala, kjer jih čakajo presenetljivo Zelenortski otoki. Po napeti končnici, dva gola sta padla v sodnikovem dodatku, je Avstrija v osmini finala dobila evropsko prvakinjo Španijo, Alžirija pa Švico. Remi pomeni tudi, je bil izločen Iran.

Jordanija, ki je proti Avstriji in Alžiriji pokazala nekaj dobrih trenutkov, se je pogumno borila proti branilki naslova, čeprav so jo zgodnje napake v prve pol ure pokopale. Med dragimi so naredili prekršek nad Julianom Alvarezom na robu kazenskega prostora in nato slabo postavili živi zid, ki je Giovaniju Lo Celsu omogočil, da je v 19. minuti zadel prvi gol.

Gol št. 6. Lionel Messi! FOTO: Paul Ellis/AFP

Deset minut pozneje je branilec Jordanije udaril Lionela Senesija v obraz, medtem ko je poskušal z glavo izbiti žogo, ki se je po strelu Lautara Martineza odbila od prečke. Po pregledu videa je Martinez zadel enajstmetrovko.

Argentina po polčasu popustila. Čeprav je bil Martinez spet blizu in je bil še en Lo Celsov gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, je obrambna napaka Leandra Paredesa omogočila Mosi Altamariju, da je premagal Emiliana »Dibuja« Martineza in argentinskemu vratarju preprečil še eno tekmo brez zadetka.

Ta opozorilni klic je strokovno vodstvo Argentine spodbudil, da je po uri igre poslalo Messija v igro. To mu je dalo priložnost, da se v boju za zlati čevelj prebije pred Kyliana Mbappeja in Erlinga Haalanda. Kapetan ni zamudil priložnosti in je v 80. minuti s prostega strela dosegel svoj šesti gol na turnirju.

Alžirija in Avstrija sta odigrali neverjeten remi s 3:3, ki je ekipama zagotovil uvrstitev v nadaljevanje. Izkušeni napadalec Marko Arnautovič je evropsko reprezentanco popeljal v vodstvo na stadionu Arrowhead, toda Rafik Belgali je tik pred polčasom izenačil, pri čemer je imel veliko sreče.

Marcel Sabitzer je Avstriji povrnil vodstvo z odličnim zadetkom, a je Alžirija nekaj minut pozneje po zaslugi nekdanjega zvezdnika Manchester Cityja Rijada Mahreza spet izenačila. V zadnjih minutah se je zdelo, da sta se ekipi zadovoljili z obojestransko koristnim remijem, a je bil po igri, ki je spominjala na trening, še čas za nekaj napete drame.

Mahrez je v 93. minuti znova zadel, nato pa je v zadnjih sekundah dodatka tekme Saša Kalajdžić, ki je vstopil s klopi, z glavo zadel v mrežo, kar je sprožilo prizore divjega veselja avstrijske ekipe. Ta je bila prej zaradi možnega izpada, ki je bil tik pred vrati, nekaj časa v šoku, kot tudi njeni navijači.

Avstrija se je v izločilnih bojih SP uvrstila prvič po letu 1982, medtem ko je Alžirija ponovila dosežek iz leta 2014 v Braziliji.

Gol Saše Kalajdžića v zadnjih sekundah je med Avstrijci sprožil delirij. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Pred tekmo so prevladovala ugibanja o tem, ali se bosta ekipi poskušali izogniti drugemu mestu in s tem dvoboju s Španijo, ki je ena od favoritinj za končno zmago. Oba selektorja sta na svojih tiskovnih konferencah pred tekmo odločno zavrnila vsakršne tovrstne namige, igra pa je podkrepila njune navedbe.

Tekma, ki so je igrali v vlažnih razmerah in pred večinoma alžirsko navijaško množico na ameriškem Srednjem zahodu, je postregla z veliko priložnostmi in šestimi goli.