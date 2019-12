FOTO:Med možnimi tekmeci Slovenije tudi Ronaldo, Mbappe in Morata

Mijatović: Spektakel bo konec maja

Selektor Matjaž Kek bo naslednje leto vodil od devet do deset tekem slovenske nogometne reprezentance, najmanj ena bo spektakularna. FOTO: Leon Vidic

Selektor Matjaž Kek želi igrati čim več močnih prijateljskih tekem.

Radenko Mijatović je potrdil dvoboj s privlačno ekipo konec maja.

V času pred EP 2020 proste tudi Francija, Portugalska in Španija.



Italija, Anglija in Nemčija morda že odpisane

Kylian Mbappe je le eden od mnogih asov v vrstah odlične francoske reprezentance. FOTO: AFP

Cristiano Ronaldo je nedavno opozoril nase z nebeškim skokom na tekmi Juventusa in Sampdorie. FOTO: AFP

Naslednje leto prinaša morda najmočnejše evropsko prvenstvo v 60-letni zgodovini tekmovanja. Na euru ne bo Slovenije, na Uefinem gala plesu bosta plesali Poljska in Avstrija. Navijači kljub temu ne bodo prikrajšani za nastopein. Odprto ostaja le vprašanje, kdo bodo tekmeci Slovenije na štirih prijateljskih tekmah v marcu in juniju 2020.Znan je le prvi izziv Kekovih fantov: 27. marca bo v Stožicah gostovala Turčija. Ta dan bo petek, torej bodo Slovenci sprejeli prvo tekmo po štirih skupnih treningih, tri ali štiri dni zatem naj bi se merili še z eno selekcijo s stare celine. Konec maja ali v začetku junija bopočastila stoletnico delovanja tudi s prijateljsko tekmo proti eni od najmočnejših ekip v Evropi, ki premore več zvenečih imen najvišje ravni."Ne morem vam potrditi imena te reprezentance, saj želimo doreči podrobnosti spektakla, preden bomo o njem obvestili javnost. Lahko vam potrdim, da bomo zanesljivo igrali prijateljski dvoboj z eno od najboljših ekip v Evropi, ki se bo takrat pripravljala za nastop na evropskem prvenstvu," nam je po koncu uradnega dela tradicionalne novoletne prireditve NZS v Ljubljani zaupal predsednikTudiželi čim več močnih tekem, ki edine razkrijejo pomanjkljivosti v igri, ob tem pa lahko vselej izvržejo kakšnega aduta za prihodnost. Da si je možno v bitkah z najmočnejšimi stanovitno povečevati samozavest, lahko potrdijo člani mlade slovenske reprezentance, ki jo vodi selektor. Slovenija (U-21) je namreč neporažena na zadnjih šestih prijateljskih tekmah, čeprav so bile med njimi tudi Švica, Francija, Anglija in Portugalska.Kek se zaveda, da je ciklus bojev za euro 2020 splaval po vodi v Skopju, ko so Slovenci – po dobro odigranem prvem polčasu – v nadaljevanju igrali "prijateljsko" tekmo, nepričakovano povsem odpovedali in pričakali domnevno "ključen" sosedski spopad z Avstrijo vsaj delno razrvani. Tudi zato je napovedal, da Slovenija v letu 2020 ne bo igrala "prijateljskih" tekem."Vem, kaj je možno spremeniti in v katerih prvinah igre lahko napredujemo. Več kot en mesec razmišljam o tem, verjamem, da bo sprememba opazna ža v marčevskem snidenju s Turčijo," je napovedal Kek in dodal: "Naslednje leto zame ne bo prijateljskih tekem in to bom hitro vcepil v miselnost tudi fantom. Moramo iti na polno in se ustrezno pripraviti za jesensko ligo narodov C, ki bo zame izjemno pomembno tekmovanje."Med možnimi majsko-junijskimi nasprotniki Slovenije je več imen, še z večjo verjetnostjo je možno nekatere prečrtati. V Stožice najbrž ne bo udeleženk eura Italije in Anglije, torej izbranih vrst, ki bosta na svojih tleh gostili začetek turnirja v Rimu (12. junij) in njegov vrhunec v Londonu (12. julij). Angleži imajo potrjena dva termina pripravljalnih tekem – 2. junija z Avstrijo na Dunaju, 7. junija pa z Romunijo. Razen v primeru, če bi se odpravili v Avstrijo po obisku Slovenije ... Toda, pozor: 30. maj je datum finala lige prvakov. Enako velja za Italijane: "azzurri" bodo igrali 29. maja s San Marinom, 4. junija s Češko. Tudi Brazilije in Argentine ne bo v Stožice, saj Južnoameričane čaka njihovo prvenstvo v Argentini in Kolumbiji. Zbogom,in, torej.Konec maja je zasedena tudi Nemčija (31. maja s Češko), proste ostajajo Francija, katere prvo ime je, Portugalska s slovitimin Španija, za katero zabija gole tudi Oblakov soigralec. Iberski tekmici bosta igrali sosedski derbi 5. junija v Madridu. Francozi prav tako še vedno iščejo svoje "sparing" partnerje za poznejše bitke na euru.