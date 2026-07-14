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Nogomet

Med trinajsterico kandidatov za tekmo vseh tekem tudi Slavko Vinčić

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) izluščila trinajst kandidatov, ki bodo kandidrali za glavnega sodnika finalne tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu.
Slavko Vinčić je tudi na svetovnem prvenstvu v nogometu potrdil, da sodi med najboljše sodnike na svetu. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters
Galerija
Slavko Vinčić je tudi na svetovnem prvenstvu v nogometu potrdil, da sodi med najboljše sodnike na svetu. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters
Š. R., STA
14. 7. 2026 | 13:33
14. 7. 2026 | 13:34
1:43
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Mednarodna nogometna zveza (Fifa) še ni odločila, kdo bo sodil finale svetovnega prvenstva, nekaj kandidatov pa je že izpadlo. Če bi se v finalu pomerili dve evropski ekipi, bi bila lahko primerna kandidata tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić ali Poljak Szymon Marciniak, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za sodnika polfinalne tekme med Španijo in Francijo, ki bo danes ob 21.00 po srednjeevropskem času v Arlingtonu blizu Dallasa, je bil izbran Ivan Barton iz Salvadorja.

Ismail Elfath iz države gostiteljice ZDA pa bo v sredo v Atlanti sodil drugo polfinalno tekmo med Anglijo in Argentino.

Po navedbah različnih medijev v bazi Fife ostaja 13 sodnikov. Če se v finale uvrsti Argentina, bi bili sodniki iz Evrope in Južne Amerike izločeni iz igre. Glavni kandidat bi bil v tem primeru Alireza Faghan iz AvstralijeBrazilija, .

Največji vrhunec sodniške kariere 46-letnega Mariborčana je finale lige prvakov leta 2024. Na SP v ZDA, Mehiki in Kanadi je Vinčić sodil tri tekme: Maroko – Brazilija (1:1), Alžirija – Jordanija (2:1), Mehika – Ekvador (2:0).

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