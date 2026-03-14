Nogomet

Megalomanski načrt Reala: Vitinha, Haaland, Osimhen, Olise, ...

Vodstvo madridskega Reala pripravlja obsežno prenovo nogometnega moštva v poletnem prestopnem roku.
Portugalski plejmejker Vitinha naj bi bil prva tarča madridskega Reala. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
Portugalski plejmejker Vitinha naj bi bil prva tarča madridskega Reala. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
F. T.
14. 3. 2026 | 11:05
14. 3. 2026 | 11:10
2:13
A+A-

Vodstvo madridskega Reala pripravlja obsežno prenovo nogometnega moštva. Po poročanju španskega radia Cadena SER – ta je pogosto pravilno obveščen – naj bi madridski velikan v poletnem prestopnem roku pripeljal kar šest novih nogometašev in okrepil skoraj vse ključne položaje v ekipi. Znana so tudi imena.

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Na seznamu Realovih želja so levi in osrednji branilec, defenzivni vezist, kreativni vezist, desno krilo ter klasični napadalec. Eden glavnih ciljev vodstva kluba naj bi bil vezist Vitinha, ki uspešno igra za Paris Saint‑Germain. Portugalec je sicer nedavno poudaril, da za zdaj ne razmišlja o odhodu iz Pariza.

Turkom naj bi že poslali ponudbo

Velika želja predsednika Florentina Pereza ostaja tudi zvezdnik Manchester City, Erling Haaland, vendar španski mediji poudarjajo, da je takšen prestop za zdaj bolj sanjski scenarij kot realna možnost. Zato naj bi v Madridu že pripravljali rezervni načrt – ponudbo med 80 in 110 milijoni evrov za nigerijskega napadalca Victorja Osimhena so neformalno že poslali Galatasarayu.

Victor Osimhen blesti v majici Galatasaraya. FOTO: Murad Sezer/Reuters
Victor Osimhen blesti v majici Galatasaraya. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Med tarčami Madridčanov naj bi bil tudi krilni napadalec Michael Olise, član Bayerna, ki v zadnjem obdobju melje vse tekmece. Po poročanju španskih medijev bi bil Real zanj pripravljen odšteti celo do 160 milijonov evrov. V Madridu ga vidijo kot rešitev po poškodbi Rodryga, obenem pa kot napadalnega partnerja za Kyliana Mbappeja.

V Madridu torej (vnovič) napovedujejo agresiven pristop v poletnem prestopnem roku. Koliko od ambicioznih načrtov bo vodstvu kraljevega kluba uspelo uresničiti, bo pokazalo poletje, marsikaj bo odvisno tudi od Realovega izplena pri lovorikah v tej sezoni.

Šport  |  Nogomet
SNL

Prvo dejanje v Domžalah, pod lupo tudi Olimpija

Vrača se slovensko nogometno prvenstvo. Nedeljo bo zaznamoval derbi kola na Obali, Koper bo na Bonifiki gostil vodilno Celje.
14. 3. 2026 | 12:05
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Bele strmine

Ilka Štuhec napovedala konec bogate kariere

Na smučišču na Peca je slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec napovedala konec bogate tekmovalne kariere.
14. 3. 2026 | 12:01
Preberite več
