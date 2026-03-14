Megalomanski načrt Reala: Vitinha, Haaland, Osimhen, Olise, ...

Vodstvo madridskega Reala pripravlja obsežno prenovo nogometnega moštva. Po poročanju španskega radia Cadena SER – ta je pogosto pravilno obveščen – naj bi madridski velikan v poletnem prestopnem roku pripeljal kar šest novih nogometašev in okrepil skoraj vse ključne položaje v ekipi. Znana so tudi imena.

Na seznamu Realovih želja so levi in osrednji branilec, defenzivni vezist, kreativni vezist, desno krilo ter klasični napadalec. Eden glavnih ciljev vodstva kluba naj bi bil vezist Vitinha, ki uspešno igra za Paris Saint‑Germain. Portugalec je sicer nedavno poudaril, da za zdaj ne razmišlja o odhodu iz Pariza.

Turkom naj bi že poslali ponudbo

Velika želja predsednika Florentina Pereza ostaja tudi zvezdnik Manchester City, Erling Haaland, vendar španski mediji poudarjajo, da je takšen prestop za zdaj bolj sanjski scenarij kot realna možnost. Zato naj bi v Madridu že pripravljali rezervni načrt – ponudbo med 80 in 110 milijoni evrov za nigerijskega napadalca Victorja Osimhena so neformalno že poslali Galatasarayu.

Victor Osimhen blesti v majici Galatasaraya. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Med tarčami Madridčanov naj bi bil tudi krilni napadalec Michael Olise, član Bayerna, ki v zadnjem obdobju melje vse tekmece. Po poročanju španskih medijev bi bil Real zanj pripravljen odšteti celo do 160 milijonov evrov. V Madridu ga vidijo kot rešitev po poškodbi Rodryga, obenem pa kot napadalnega partnerja za Kyliana Mbappeja.

V Madridu torej (vnovič) napovedujejo agresiven pristop v poletnem prestopnem roku. Koliko od ambicioznih načrtov bo vodstvu kraljevega kluba uspelo uresničiti, bo pokazalo poletje, marsikaj bo odvisno tudi od Realovega izplena pri lovorikah v tej sezoni.