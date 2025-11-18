Mehanizmi športne strasti bojda isti kot pri političnem in verskem radikalizmu

Strastno navijanje za najljubšo nogometno ekipo ni le stvar čustev, ampak sproži specifične in merljive spremembe v možganih, ki so presenetljivo podobne tistim pri drugih oblikah fanatizma.

Študija, ki je bila objavljena v ugledni reviji Radiology Združenja radiologov Severne Amerike (RSNA), razkriva, da so možganski mehanizmi, ki poganjajo športno strast, verjetno isti tisti, ki so osnova za širše družbene fenomene, kot so politični radikalizem, verski konflikti in sektaštvo.

Zmage kot nagrada, porazi kot izguba nadzora

Raziskovalci pod vodstvom Francisca Zamorana, biologa in doktorja medicinskih znanosti z Univerze San Sebastian v Čilu, so s pomočjo funkcionalno magnetne resonance (fMRI) preučevali možgane 60 zdravih moških, starih med 20 in 45 let.

Ko je ekipa navijača dosegla gol proti rivalu, se je v možganih močno aktiviralo vezje za nagrajevanje. FOTO: Črt Piksi

Udeleženci so bili navijači dveh zgodovinsko rivalskih ekip, raziskovalci pa so merili njihovo »nagnjenost k nasilju« in »občutek pripadnosti«.

Rezultati so pokazali dramatične spremembe v možganski aktivnosti. Ko je ekipa navijača dosegla gol proti rivalu, se je v možganih močno aktiviralo vezje za nagrajevanje.

Še bolj zanimiv pa je bil odziv na poraz. Ko je nasprotnik zadel, se je sprožil paradoksalen proces v dorzalni anteriorni cingulatni skorji (dACC), predelu možganov, ki je ključen za kognitivni nadzor.

Možganski mehanizmi, ki poganjajo športno strast, so verjetno isti tisti, ki so osnova za politični radikalizem. FOTO: Leon Vidic/Delo

Namesto da bi se aktivirali mehanizmi za obvladovanje čustev, je prišlo do njihovega zaviranja ali »potlačitve«. To pojasnjuje, zakaj lahko poraz pri vnetih navijačih sproži impulzivno ali celo agresivno vedenje – mehanizmi samonadzora so dobesedno »izklopljeni«.

Od stadiona do politike

Nogomet, še posebej v Evropi in Južni Ameriki, kjer so navezanosti na klube globoke, se je izkazal za idealen laboratorij za preučevanje skupinske identitete.

Avtorji študije menijo, da bi razumevanje teh nevronskih procesov lahko pomagalo pri reševanju širših družbenih vprašanj, kot je »spletni tribalizem« in politična polarizacija.

Avtorji študije menijo, da bi razumevanje teh procesov lahko pomagalo pri reševanju »spletnega tribalizma«. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Zamorano opozarja, da se temelji za takšno vedenje postavijo že zgodaj. »Ta vezja se oblikujejo zgodaj v življenju, izpostavljenost stresu in družbeni razvoj oblikujejo ravnovesje med vrednostnim in nadzornim sistemom, kar kasneje določa posameznikovo dovzetnost za fanatične vplive,« pojasnjuje znanstvenik.

Zato zaključuje, da je najučinkovitejša obramba pred fanatizmom ustrezna vzgoja v otroštvu: »Družbe, ki zanemarjajo zgodnji razvoj, se fanatizmu ne izognejo, temveč podedujejo njegove posledice.«.