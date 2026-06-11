Mehičani brez težav na premieri

Mehiška in južnoafriška reprezentanca sta igrali uvodno tekmo 23. nogometnega svetovnega prvenstva, ki bo do 19. julija potekalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Mehičani so na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu v skupini A proti Južni Afriki zmagali z 2:0 (1:0). Na tekmi s tremi izključitvami sta zadela Julian Quinones in Raul Jimenez.

Mehika, ki jo vodi Javier Aguirre in je po novem 14. na svetovni lestvici, je bila pred 80.824 gledalci v vlogi favorita proti Južni Afriki, 60. na lestvici. Že v peti minuti so imeli Mehičani lepo priložnost za vodstvo, močno je streljal Jimenez, južnoafriški vratar Ronwen Williams pa je žogo odbil.

V 9. minuti pa izbruh veselja na polnih tribunah Aztece: takrat je napako Siphephela Yaye Sithola kaznoval Quinones z nizkim strelom z roba kazenskega prostora. Igralec savdskega Al-Qadsiaha je tako postal prvi strelec tega mundiala, v 42. minuti je zadel tudi vratnico.

Štadion Azteca je pokal po šivih.

Mehičani, ki že 18. igrajo na SP, so bili še naprej boljši tekmec od afriškega predstavnika, ki četrtič igra na prvenstvih sveta, so pa v drugi polovici polčasa nekaj več pokazali tudi varovanci Huga Broosa in v 38. minuti prišli do svojega prvega strela.

Uvodno tekmo je sodil Brazilec Wilton Sampaio in v 50. minuti pokazal tudi prvi rdeč karton na prvenstvu. Tega je dobil Sithole, ko je kot zadnji mož obrambe zrušil Briana Gutierreza. Jimenez je imel nato na voljo prosti strel z roba kazenskega prostora, a ga zapravil.

Mehiškim nogometašem ni šel v račun rdeči karton za Cesarja Montesa.

Je pa 35-letni Jimenez v 67. minuti le izkoristil številčno premoč, ko je po podaji z desne strani z glavo dosegel svoj 46. gol za reprezentanco in prvega na svojem četrtem SP ter ga proslavil v solzah sreče. S tem se je po številu golov za Mehiko na drugem mestu izenačil z Jaredom Borgettijem, vodi Javier Hernandez Chicharito (52).

Sampaio je v 83. minuti izključil še enega Južnoafričana Thembo Zwaneja, ki je tekmeca namerno udaril po glavi, Brazilec pa je nato v sodniškem dodatku zaradi grobega prekrška izključil še Mehičana Cesarja Montesa, kar pa ni več vplivalo na končni izid.