Mehičani brez težav na premieri

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Mehiška in južnoafriška reprezentanca sta igrali uvodno tekmo 23. nogometnega svetovnega prvenstva, ki bo do 19. julija potekalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Mehičani so na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu v skupini A proti Južni Afriki zmagali z 2:0 (1:0). Na tekmi s tremi izključitvami sta zadela Julian Quinones in Raul Jimenez.
Mehika, ki jo vodi Javier Aguirre in je po novem 14. na svetovni lestvici, je bila pred 80.824 gledalci v vlogi favorita proti Južni Afriki, 60. na lestvici. Že v peti minuti so imeli Mehičani lepo priložnost za vodstvo, močno je streljal Jimenez, južnoafriški vratar Ronwen Williams pa je žogo odbil.
V 9. minuti pa izbruh veselja na polnih tribunah Aztece: takrat je napako Siphephela Yaye Sithola kaznoval Quinones z nizkim strelom z roba kazenskega prostora. Igralec savdskega Al-Qadsiaha je tako postal prvi strelec tega mundiala, v 42. minuti je zadel tudi vratnico.
Mehičani, ki že 18. igrajo na SP, so bili še naprej boljši tekmec od afriškega predstavnika, ki četrtič igra na prvenstvih sveta, so pa v drugi polovici polčasa nekaj več pokazali tudi varovanci Huga Broosa in v 38. minuti prišli do svojega prvega strela.
Uvodno tekmo je sodil Brazilec Wilton Sampaio in v 50. minuti pokazal tudi prvi rdeč karton na prvenstvu. Tega je dobil Sithole, ko je kot zadnji mož obrambe zrušil Briana Gutierreza. Jimenez je imel nato na voljo prosti strel z roba kazenskega prostora, a ga zapravil.
Je pa 35-letni Jimenez v 67. minuti le izkoristil številčno premoč, ko je po podaji z desne strani z glavo dosegel svoj 46. gol za reprezentanco in prvega na svojem četrtem SP ter ga proslavil v solzah sreče. S tem se je po številu golov za Mehiko na drugem mestu izenačil z Jaredom Borgettijem, vodi Javier Hernandez Chicharito (52).
Sampaio je v 83. minuti izključil še enega Južnoafričana Thembo Zwaneja, ki je tekmeca namerno udaril po glavi, Brazilec pa je nato v sodniškem dodatku zaradi grobega prekrška izključil še Mehičana Cesarja Montesa, kar pa ni več vplivalo na končni izid.
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