V Mehiki postavili Guinnessov rekord (FOTO)

Nori prizori, ki dvigajo moralo v zapletenem svetu. Mehika je postavila Guinnessov svetovni rekord v največjem nogometnem treningu na svetu, saj se je 40-minutnega treninga na trgu Zocalo v Ciudad de Mexicu udeležilo približno 9.500 ljudi.

Rekord se je zgodil nekaj mesecev pred tem, ko bo Mehika od 11. junija naprej skupaj z ZDA in Kanado gostila svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Trening v Ciudad de Mexicu je prejšnji rekord, postavljen v Seattlu leta 2025, premagal za 1.038 ljudi.

»Danes smo zabeležili 9.500 ljudi, zato imam srečo, da vam lahko povem, da ste od zdaj 'uradno neverjetni', čestitke,« je ob koncu treninga dejal sodnik Guinnessovih svetovnih rekordov Alfredo Arista.

FOTO: Quetzalli Nicte-ha/Reuters

»Danes smo postavili ta veliki Guinnessov svetovni rekord, zbralo se je več kot 9.000 ljudi in pokazali smo, da smo sposobni doseči izjemno in nemogoče,« je po prejemu nagrade dejala županja Ciudada de Mexica Clara Brugada. »S tem rekordom mesto svetu pošilja sporočilo: 'Šport, nogomet, je univerzalni jezik, jezik miru, ki ne potrebuje prevoda.' Čestitke, Ciudad de Mexico, danes začenjamo svetovno prvenstvo,« je dodala.

FOTO: Alfredo Estrella/AFP

Med treningom so moški in ženske vseh starosti sledili navodilom trenerjev in nekaterih nekdanjih mehiških nogometašev, ki so trening vodili z odra.

Glede izvedbe tekem v Mehiki je nekaj varnostnih skrbi, povezanih z maščevanjem narkokartelov po uboju šefa El Mencha.

FOTO: Alfredo Estrella/AFP

FOTO: Alfredo Estrella/AFP

FOTO: Alfredo Estrella/AFP