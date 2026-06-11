Mehika odšteva do začetka spektakla

Svetovno prvenstvo v nogometu 2026 se bo začelo s kar tremi uvodnimi slovesnostmi, saj bo vsaka od treh držav gostiteljic – Kanada, Mehika in ZDA – pripravila svojo predstavo z domačimi in svetovnimi glasbenimi zvezdniki. Gostitelji želijo uvodne dneve izkoristiti tudi kot razkazovanje kulturne raznolikosti, glasbene moči in nacionalne identitete.

»Te slovesnosti bodo povezale glasbo, kulturo in nogomet na način, ki odraža posebnost vsake države in hkrati enotnost, ki opredeljuje ta turnir,« je dejal predsednik Fife Gianni Infantino. Po navedbah krovne organizacije bo vse tri dogodke povezovala skupna ustvarjalna nit: pokal svetovnega prvenstva bodo vsakič predstavili skozi kulturno optiko posamezne gostiteljice.

Gianni Infantino, predsednik Fife, bo v prihajajočih dneh in tednih pod zelo vidnim drobnogledom. FOTO: Henry Romero/Reuters

Kljub vse večjemu pričakovanju največjega nogometnega dogodka na svetu turnir spremljajo tudi polemike. V ZDA so v ospredju vprašanja vizumov in omejitev potovanj. Tako so somalijskemu sodniku Omarju Artanu ameriške oblasti zavrnile vstop v državo, potem ko so se sklicevale na varnostne zadržke in ga označile za »neprimernega« za vstop. Infantino je dogodek označil za »nesrečen«, a dodal, da Fifa »ne nadzoruje vsega«.

Toda navijače kljub zapletom čaka spektakularen začetek. Uvodno tekmo svetovnega prvenstva 2022 v Katarju si je po navedbah Fife ogledalo več kot 550 milijonov ljudi po svetu, zato je pritisk na gostitelje velik.

Mehika: začetek v Mexico Cityju

Svetovno prvenstvo 2026 se začenja v Mehiki. Prva otvoritvena slovesnost bo 11. junija ob 19.30 po srednjeevropskem poletnem času na štadionu v Ciudad de Mexicu, kjer bo sledila uvodna tekma med domačo izbrano vrsto in Južno Afriko.

Mehiški del programa bo poudaril latinskoameriško glasbo, barve in tradicijo. Fifa je napovedala, da bo osrednji motiv slovesnosti »papel picado«, tradicionalna mehiška umetnost izrezovanja vzorcev v barvni papir, ki simbolizira obrt, praznovanje in veselje. Predsednica države Claudia Sheinbaum je dogodek označila za »zgodovinski« in »izjemen«. V prestolnici so na dan uvodne tekme zaprli šole, delodajalce pa pozvali k delu na daljavo, da bi se izognili prometnemu kaosu.

Mehičani navdušeno pričakujejo prvi mundial doma po dolgih 40 letih. FOTO: Mario Vazquez/AFP

Glavni zvezdnici uvoda bosta Shakira in Burna Boy, ki bosta izvedla uradno pesem turnirja »Dai Dai«. »Za nami je teden neprestanih vaj, pripravljeni smo,« je pred nastopom sporočila Shakira. Nastopili bodo tudi mehiška skupina Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules in južnoafriška pevka Tyla. Na odru bosta še italijanski tenorist Andrea Bocelli in korejsko-ameriška pevka EJAE.

Mehika je svetovno prvenstvo že gostila v letih 1970 in 1986. Leta 1970 so reprezentance na uvodni slovesnosti na igrišče vkorakale ob zvokih bobnov, leta 1986 pa so dogodek dopolnili s tradicionalnimi nošami in zastavami mehiških zveznih držav.

Kanada: mozaik kultur v Torontu

Druga uvodna slovesnost bo 12. junija ob 19.30 po srednjeevropskem poletnem času v Torontu. Sledila ji bo tekma med domačo reprezentanco ter Bosno in Hercegovino. Kanada bo svetovno prvenstvo v nogometu gostila prvič, zato želi dogodek izkoristiti kot predstavitev svoje večkulturne identitete.

Po navedbah Fife bo kanadska interpretacija pokala predstavljena kot »mozaik«, simbol ljudi, kultur in skupnosti, ki sestavljajo državo.

Med nastopajočimi bo Michael Bublé, ki je poudaril, da mu je »v čast«, da lahko sodeluje pri začetku turnirja. V programu bodo tudi Jessie Reyez, rojena v Torontu, palestinska pevka Elyanna, Nora Fatehi, Alanis Morissette, Alessia Cara in William Prince. Pridružila se jim bosta še bangladeško-ameriški DJ Sanjoy in francoski pevec Vegedream.

Za uvod bodo v Torontu pri domači reprezentanci gostovali nogometaši Bosne in Hercegovine s svojim udarnim asom Edinom Džekom (desno). FOTO: Michael Steele/AFP

Infantino je kanadsko slovesnost napovedal kot »močan odsev kanadske identitete«, premier Mark Carney pa je poudaril, da je Kanada »pripravljena sprejeti svet«.

Združene države: zvezdniški večer v Los Angelesu

Ameriška otvoritvena slovesnost bo v Los Angelesu. Za evropske gledalce bo na sporedu v noči na 13. junij ob 1.30 po srednjeevropskem poletnem času. Na oder bo stopila kalifornijska pop zvezdnica Katy Perry, ob njej pa še Future in Tyla. Nastopili bodo tudi LISA, članica svetovno znane skupine Blackpink, brazilska pevka Anitta in nigerijski zvezdnik Rema. Navijači pričakujejo, da bo trojica izvedla novo pesem svetovnega prvenstva »Goals«.

Na uvodni slovesnosti pred prvo tekmo ameriške izbrane vrste s Paragvajem v Los Angelesu bo nastopila pop zvezdnica Kate Perry. FOTO: dokumentacija Dela

»Seznam nastopajočih odraža kulturno raznolikost Združenih držav in živahnost njihovih diaspor, hkrati pa poudarja vpliv države na glasbo, zabavo in pop kulturo,« je dejal Infantino.

ZDA so svetovno prvenstvo že gostile leta 1994, na novo priložnost pa so čakale več kot tri desetletja. Županja Los Angelesa Karen Bass je prebivalce pozvala, naj postanejo del zgodovinskega trenutka, mesto pa bo v okviru pobude »Kick It In the Park« pripravilo brezplačne oglede tekem, nogometne klinike za mlade in skupnostne dogodke po vsem mestu.