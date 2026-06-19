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Nogomet

Mehika po napaki Korejcev že med 32 najboljših

El Tri si je z drugo zmago že zagotovil prvo mesto v skupini A in izločilni obračun na domačem terenu.
Mehika bo v šestnajstini finala v Ciudadu de Mexicu igrala proti eni od tretjeuvrščenih reprezentanc skupin C, E, F, H ali I; tekmec še ni znan. FOTO: Daniel Becerril/Reuters
Galerija
Mehika bo v šestnajstini finala v Ciudadu de Mexicu igrala proti eni od tretjeuvrščenih reprezentanc skupin C, E, F, H ali I; tekmec še ni znan. FOTO: Daniel Becerril/Reuters
Blaž Potočnik
19. 6. 2026 | 10:01
4:38
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Mehika je postala prva reprezentanca, ki si je na svetovnem prvenstvu zagotovila nastop v izločilnih bojih. Gostiteljica mundiala je v Guadalajari z 1:0 premagala Južno Korejo, odločilni zadetek pa je padel po veliki napaki v korejski obrambi.

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Mehičani imajo po dveh tekmah v skupini A vseh šest točk, z zmago pa so si že zagotovili prvo mesto v skupini in tekmo šestnajstine finala v Ciudad de Mexicu. Za reprezentanco, ki je pred štirimi leti v Katarju izpadla že v skupinskem delu, je to pomemben zasuk, čeprav predstava proti Korejcem ni bila najbolj prepričljiva.

Mehiški navijači so tudi v Guadalajari pripravili glasno in barvito kuliso, ki je domačo reprezentanco ponesla do druge zmage. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters
Mehiški navijači so tudi v Guadalajari pripravili glasno in barvito kuliso, ki je domačo reprezentanco ponesla do druge zmage. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters

Žvižgi ob polčasu, nato darilo Korejcev

Prvi polčas ni ponudil veliko atraktivnega nogometa. Mehika je pred domačimi navijači začela bolje, imela več pobude, a si dolgo ni pripravila izrazitih priložnosti. Južna Koreja je z disciplinirano igro počasi vzpostavila ravnotežje, v zaključku prvega dela pa celo prevzela več nadzora nad tekmo.

Domači navijači z videnim niso bili zadovoljni. Ob odhodu na odmor so se s tribun slišali tudi žvižgi, saj Mehika kljub podpori polnega štadiona ni našla prave poti skozi korejsko obrambo.

Vse se je spremenilo v 50. minuti. Korejski vratar Kim Seung-gyu je po predložku v kazenski prostor trčil s soigralcem Leejem Gi-hyukom in žogo izpustil iz rok. Mehiški vezist Luis Romo je bil na pravem mestu, sprejel darilo in iz neposredne bližine zadel v prazno mrežo za 1:0.

Rangel v zaključku rešil Mehiko

Zadetek je popolnoma spremenil vzdušje na štadionu. Tribuna je oživela, mehiški navijači pa so zapeli Cielito Lindo, eno najbolj prepoznavnih pesmi države. Mehika je tako za nekaj časa lažje zadihala, vendar vodstva ni uspela potrditi še z drugim zadetkom.

Raul Jimenez je imel lepo priložnost za nov gol, a je Kim svojo napako vsaj delno popravil z odlično obrambo. Korejski vratar je pozneje ustavil tudi močan strel Obeda Vargasa in tako svojo ekipo ohranil pri življenju.

Južna Koreja je v zaključku vse močneje pritiskala in bila zelo blizu izenačenja. Največja priložnost je prišla v 87. minuti, ko je mehiški vratar Raul Rangel najprej z nogo ustavil poskus Cho Gue-sunga iz neposredne bližine, nato pa se hitro pobral in z novo izjemno obrambo preprečil še zadetek po odbiti žogi. To je bil trenutek, ki je dokončno rešil Mehiko.

Edson Alvarez je v ključnem trenutku z golove črte izbil strel Son Heung-mina in Mehiki pomagal ohraniti minimalno prednost. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters
Edson Alvarez je v ključnem trenutku z golove črte izbil strel Son Heung-mina in Mehiki pomagal ohraniti minimalno prednost. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

Aguirre: Rezultat za spomin, tekma za pozabo

Mehiški selektor Javier Aguirre po tekmi ni olepševal predstave svoje ekipe. Priznal je, da to ni bila najboljša tekma, a ob tem poudaril pomen rezultata.

»To je bila tekma, na kateri bi izgubil tisti, ki bi naredil napako. Tokrat so jo naredili oni. To je bila tekma za pozabo, rezultat pa za spomin,« je dejal Aguirre.

Mehiški selektor je dodal, da je bila njegova ekipa potrpežljiva, ne pa pasivna. Po njegovih besedah so takšne tekme na mundialu zahtevne, saj so razlike majhne, pritisk pa velik.

»Odhajam srečen, ker to pomeni, da ne zapuščamo doma, naše ljubljene Mehike,« je še dejal Aguirre, potem ko si je Mehika zagotovila izločilno tekmo v prestolnici.

Južna Koreja ima pred zadnjim krogom skupinskega dela še vedno velike možnosti za napredovanje med 32 najboljših. FOTO: Daniel Becerril/Reuters
Južna Koreja ima pred zadnjim krogom skupinskega dela še vedno velike možnosti za napredovanje med 32 najboljših. FOTO: Daniel Becerril/Reuters

Korejci obžalovali napako

Na drugi strani je korejski selektor Hong Myung-bo obžaloval predvsem odločilni trenutek po začetku drugega polčasa. Njegova ekipa je bila po skromnem začetku vse bolj konkurenčna, a jo je ena napaka drago stala.

»Napaka, ki smo jo naredili, je bila zares nesrečna,« je dejal Hong.

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Korejci kljub porazu še niso brez možnosti za napredovanje. V zadnjem krogu jih čaka Južna Afrika, Mehika pa bo skupinski del sklenila proti Češki. Toda prva velika odločitev v skupini A je že padla: Mehika ostaja doma, ostaja neporažena in kot prva reprezentanca mundiala že čaka nadaljevanje turnirja.

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