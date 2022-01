Mendyja izpustili iz pripora

Nogometašu Manchester Cityja Benjaminu Mendyju, ki je osumljen več posilstev in spolnih napadov, so po številnih neuspešnih prošnjah danes odobrili varščino in ga izpustili na prostost. Sedemindvajsetletni francoski reprezentant je v priporu preživel 134 dni, aretirali so ga 26. avgusta lani. Kot poroča AFP, se bi mu moralo sojenje začeti že ta mesec, a so ga prestavili, obsojen ali oproščen naj bi bil do 27. junija.

Na prostosti bo zazdaj lahko do 24. januarja, ko bo na sporedu nova obravnava. Mendy se mora zadrževati na domačem naslovu, do polnoči pa mora izročiti potni list. Francoz je osumljen osmih kaznivih dejanj zoper pet različnih žensk, od tega sedem posilstev in eno spolno zlorabo. Pri Cityju, h kateremu je leta 2017 prestopil iz Monaca, je trenutno v suspenzu.