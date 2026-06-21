»Merjasec« je že razmišljal o koncu kariere, zdaj blesti kot zmagoviti džoker

V evropskem derbiju minulega konca tedna na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu so se Nizozemci v Houstonu kar s 5:1 (2:0) znesli nad Švedi, Nemci, večni tekmeci »tulipanov«, pa so v Torontu dolgo trli odpor Slonokoščene obale, preden so ga v sodnikovem dodatku vendarle tudi strli. Junak zmage z 2:1 (0:1) je bil »rezervist« Deniz Undav, ki je zabil oba gola za »Elf«, izenačujočega v 68. minuti, torej pičlih osem minut po vstopu v igro, zmagovitega pa v 94. minuti.

»Kaj počnem, da dosegam gole? Ne vem, preprosto grem samozavestno v tekmo in nisem živčen. Navsezadnje gre pri tem le za nogomet,« je skrivnost svojega uspeha razkril Undav, ki s tremi goli in dvema asistencama, kolikor jih je zbral v vsega 69 minutah, vodi na lestvici strelcev na tem SP – še pred slovitim Argentincem Lionelom Messijem (3+0 v 83 minutah) ...