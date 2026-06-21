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»Merjasec« je že razmišljal o koncu kariere, zdaj blesti kot zmagoviti džoker

Deniz Undav v le nekaj letih iz 3. nemške nogometne lige v svetovni vrh. Velik je postal na drugačen način. Nekdanji svetovni prvak ga je označil za merjasca.
Nemški reprezentant Deniz Undav je eno od največjih odkritij letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. FOTO: Cole Burston/AFP
Galerija
Nemški reprezentant Deniz Undav je eno od največjih odkritij letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. FOTO: Cole Burston/AFP
Miha Šimnovec
21. 6. 2026 | 17:13
5:08
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V evropskem derbiju minulega konca tedna na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu so se Nizozemci v Houstonu kar s 5:1 (2:0) znesli nad Švedi, Nemci, večni tekmeci »tulipanov«, pa so v Torontu dolgo trli odpor Slonokoščene obale, preden so ga v sodnikovem dodatku vendarle tudi strli. Junak zmage z 2:1 (0:1) je bil »rezervist« Deniz Undav, ki je zabil oba gola za »Elf«, izenačujočega v 68. minuti, torej pičlih osem minut po vstopu v igro, zmagovitega pa v 94. minuti.

»Kaj počnem, da dosegam gole? Ne vem, preprosto grem samozavestno v tekmo in nisem živčen. Navsezadnje gre pri tem le za nogomet,« je skrivnost svojega uspeha razkril Undav, ki s tremi goli in dvema asistencama, kolikor jih je zbral v vsega 69 minutah, vodi na lestvici strelcev na tem SP – še pred slovitim Argentincem Lionelom Messijem (3+0 v 83 minutah) ...

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Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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