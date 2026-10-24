Meščani prvič izgubili točke, zvečer spektakla v Neaplju in Londonu

Po stari celini spremljamo zanimiv nogometni konec tedna. V soboto sta ga v Angliji odprla Manchester City in Aston Villa. Meščani, ki se jim obeta visoka kazen zaradi kršitve pravil, so prvič v letošnji sezoni izgubili. V Birminghamu je bil končni rezultat 2:1 za Villo.

Že v šesti minuti je Aston Villa v vodstvo popeljal Nicolas Jackson, domači pa so se v prvem polčasu dobro branili. City je bil nevarnejši v začetku drugega polčasa, ko je trener Enzo Maresca opravil dve menjavi. Nagrajen je bil v 52. minuti, ko je Erling Haaland zadel za 1:1 in videti je bilo, da se bodo gostje vrnili in napadli zmago.

A Nicolas Jackson, ki je bil v Chelseaju pogosto pod plazom kritik, je udaril še enkrat. V 60. minuti je zadel za 2:1, kar je bil tudi končni izid današnje tekme. Arsenal, ki ob 16. uri gosti Everton, ima tako priložnost, da se z zmago na vrhu lestvice izenači z Man Cityjem. Zvečer nas čaka še zanimiv dvoboj med Chelseajem in Tottenhamom.

Velik derbi pričakujemo tudi v Neaplju, kjer tamkajšnji azzuri gostijo Romo. V bundesligi nas čaka dvoboj med Dortmundom ter Frankfurtom, v Španiji pa je vse pripravljeno na jutrišnji el clasico. Danes Vanja Drkušić z Espanyolom gostuje pri Santanderju, Jan Oblak pa bo z Atleticom zvečer gostil A Coruño. V championshipu sta dejavna Žan Vipotnik in Tomi Horvat.