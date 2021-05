Meščani še naprej korakajo proti naslovu prvaka

Vodilno moštvo premier league Manchester City je v 34. kolu angleškega prvenstva v gosteh ugnalo Crystal Palace z 2:0. Zadetka sta padla v razmaku dveh minut, najprej je v 57. minuti londonsko mrežo zatresel, v 59. minuti je to uspelo še. Manchester City, ima trinajst točk več kot mestni tekmec Manchester United, si lahko že jutri zagotovi naslov, če bo United doma izgubil proti Liverpoolu.Danes bodo še dvoboji Brighton : Leeds (16), Chelsea : Fulham (18.30) in Everton : Aston Villa (21), jutri gredo na igrišče Newcastle in Arsenal (ob 15. uri), Manchester United in Liverpool (17.30) ter Tottenham in Sheffield United (20.15). Kolo se bo sklenilo v ponedeljek z obračuni West Bromwich Albion : Wolverhampton (19) in Burnley : West Ham (21.15). Že včeraj sta se Southampton in Leicester na jugu Anglije razšla brez zmagovalca (1:1).